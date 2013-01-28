4گروه گشت راهداری درمحور ایرانشهر- نیکشهر- کنارک مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب کرد ظهر دوشنبه در جلسه کمیته ایمنی حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: به منظور بهره برداری بهینه از محور ترانزیتی ایرانشهر - نیکشهر - چابهار اقدامات لازم در زمینه روکش آسفالت سرد و گرم 60 کیلومتر و خط کشی و نصب علائم ایمنی انجام شده است.

وی گفت: با پیگیری های انجام شده این محور در ردیف راه های شریانی کشور قرار گرفته است.

علیرضا مجرد مدیر کل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه افزود: بازگشایی این محور به سبب کوتاهی مسیر، روان بودن ترافیک، افزایش مسافر و کاهش استهلاک خودرو مورد استقبال رانندگان خودروهای عمومی مسافری و باری قرار گرفته است.

محمود میری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز بیان داشت: پس از بررسی های لازم در صورتی که تردد خودروهای عمومی مسافری و باری از محور ترانزیتی چابهار - نیکشهر - ایرانشهر افزایش یافت و رفت و آمد در این مسیر مورد استقبال قرار گرفت، این محور به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

در این جلسه نمایندگان انجمن صنفی شرکت های مسافربری، رانندگان و شرکت های باری به طرح مسائل و مشکلات و درخواست های رانندگان و دست اندرکاران این حوزه ها پرداختند.