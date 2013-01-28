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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

همزمان با دهه فجر/

500 واحد مسکن مهر خودمالک در شهرستان دلفان افتتاح می شود

500 واحد مسکن مهر خودمالک در شهرستان دلفان افتتاح می شود

نورآباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دلفان گفت: همزمان با دهه فجر بهره برداری از 500 واحد مسکن مهر خودمالک در این شهرستان آغاز خواهد شد.

روح الله زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای این تعداد واحد مسکونی 10 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است، افزود: در سال گذشته نیز 700 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر خودمالک احداث شده و تعداد 550 واحد نیز در حال احداث است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال پنج طرح نیز در حوزه راه در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید اظهار داشت: این طرح ها شامل افتتاح راهدار خانه گشور، آسفالت راههای روستایی چشمه خانی سفلی، جعفر بیگی علیا و سفلی و شیخ آباد به 2.5 کیلومتر است.

رئیس اداره راه و شهرسازی دلفان اعتبار هزینه شده اجرای طرح ها را چهار میلیارد و 500 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: با به بهره برداری رسیدن این طرح ها میزان آسفالت راه روستایی این شهرستان به 472 کیلومتر می رسد.

شهرستان دلفان دارای هزار و 200 کیلومتر راه اصلی و فرعی است که از این میزان 100 کیلومتر جاده بین شهری و مابقی راه روستایی است.

کد مطلب 1802701

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