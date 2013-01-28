تسریع در روند کارشناسی طرح های کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان، با بیان اینکه طرح های کشاورزی در ادارات شهرستانی با روند کندی در حال کارشناسی است، اظهارداشت: طرح های کشاورزی برای دریافت تسهیلات نیازمند تایید کارشناسی بوده و باید در ادارت این کارشناسی ها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی بر تسریع روند پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی نیز تاکید کرد و گفت: پرداخت این تسهیلات برای رونق بخش کشاورزی در استان بسیار تاثیرگذار بوده و باید این تسهیلات در سطح استان جذب شود.

امینی با تاکید بر اینکه کار کارشناسی دقیق بر روی طرح های کشاورزی ارائه شده باید انجام شود، افزود: ادارات نسبت به انجام کارشناسی طرح ها با سرعت بیشتر اقدام کنند.

وی خواستار ارائه راهکارهایی کاربردی برای جذب هرچه بیشتر طرح های کشاورزی در استان شد و بیان داشت: مشکلات کارشناسی در سطح شهرستان ها نسبت به مرکز استان بیشتر است و باید مورد توجه قرار گیرد.

امینی با اشاره به اهمیت این تسهیلات در رونق اقتصادی بخش کشاورزی استان، تصریح کرد: هم اکنون روند پرداخت تسهیلات در استان کند بوده و باید با ارائه راهکارهای کارشناسی تسریع یابد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا باید نظارت ها جدی تر انجام شده و این تسهیلات به افراد بهره بردار بخش کشاورزی و افرادی که در حوزه کشاورزی فعالیت می کنند پرداخت شود.