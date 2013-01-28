وقتی قهرمان می شدم پدرم بجای دولت جایزه می داد تاروحیه ام را نبازم

رضیه رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حداقل توقع بانوان ورزش کار و قهرمان از سازمان های ورزشی و دولتی حمایت است.

دارنده 350 مدال رنگارنگ در رشته شنای بانوان تصریح کرد: یکی از مشکلات عمده ورزش بانوان عدم حمایت مسئولان از آنها است.

رضایی افزود: اگر ورزش در کشور ما تبدیل به یک حرفه شود و حقوق و در آمد یک ورزشکار بانو که در رشته شنا فعالیت می کند حداقل به اندازه حقوق یک کارگر ساده باشد پیشرفت ورزشی در این رشته چند برابر خواهد شد.

وی گفت: پدر و مادر بنده خودشان ورزشکار بودند و توانایی خرید جایزه برای تشویق بیشتر من را داشتند اما همه ورزشکاران شاید این امکان برایشان فراهم نباشد.

ورزش به درس لطمه نمی زند



قهرمان شنای خراسان رضوی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات سر راه ورزش قهرمانی در بین بانوان تفکر اشتباهی است که بعضی ها دارند و فکر می کنند ورزش و درس خواندن منافاتی باهم دارند.

رضایی بیان کرد: بنده خودم ضمن انجام ورزش در سطح ملی و قهرمانی موفق شدم در رشته مهندسی برق لیسانس بگیرم و در حال حاضر نیز در مقطع فوق لیسانس در رشته تربیت بدنی مشغول به تحصیل هستم.

وی افزود: در صورتی که ورزشکاران با برنامه جلو بروند نه تنها ورزش به درسشان لطمه نمی زند بلکه در موفقیت هایشان نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

نائب رئیس هیئت شنای اداره کار خراسان رضوی گفت: در کشورهای دیگر بانوان ورزشکار تا سن 30 تا 32 سالگی به راحتی ورزش قهرمانی را ادامه می دهند اما در کشور ما در سن 18 سالگی ورزش را رها می کنند و دنبال کارشان می روند.

رضایی افزود: اگر حمایت از طرف دولت انجام نشود ما نه یک قدم بلکه صدها قدم از ورزش دنیا عقب خواهیم ماند و ورزشکارانمان را یکی یکی از دست خواهیم داد.

حداقل مقام دوم را کسب می کنیم



وی اظهار کرد: امروز تیم ما به قصد شرکت در مسابقات شنای قهرمانی کشور به تهران اعزام خواهد شد.

مربی تیم 13 و 14 ساله های شنای خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه در این چند وقت اخیر تیم تمرینات نسبتا خوبی را پشت سر گذاشته است فکر می کنم بتوانیم با دست پر از مسابقات بر گردیم.

رضایی افزود: برای آمادگی هر چه بیشتر تیم حمایت های خوبی از جانب مسئولان استان وجود داشته و هرگاه درخواست ساعت تمرین کرده ایم از ما حمایت کرده اند.

وی گفت: خراسان رضوی در رشته شنا حرف های زیادی برای گفتن دارد و تیم های ما همیشه جزء مدعیان قهرمانی در کشور بوده اند.

قهرمان شنا خراسان رضوی گفت: با توجه به شناختی که از شنا گران تیم استان دارم می توانم ادعا کنم که تیم ما در مسابقات قهرمانی شنای بانوان کشور که از دهم بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می شود حداقل مقام دوم را کسب خواهد کرد.

کم کم انگیزه ها از بین می رود.



رضایی با اشاره بر لزوم برگزاری مسابقات بین المللی شنا برای بانوان کشور تاکید کرد: کم کم انگیزه های بانوان ورزشکار در رشته شنا دارد از بین می رود.

وی افزود: فدراسیون شنای کشور باید به فکر باشد تا ورزشکاران قهرمان بانوی کشور برای حفظ آمادگی و رقابت به ورزشکاران دیگر کشورها دسترسی داشته باشند.

بانوی قهرمان خراسانی اظهار کرد: امثال بنده بعد از کسب 350 مدال که حداقل 150 عدد از این نشان ها طلا است و همچنین کسب حدود 200 مقام در لیگ برتر شنای کشور احتیاج به حریف خارجی سطح اول داریم تا بتوانیم با رقابت با این ورزشکاران انگیزه های قهرمانی را در خودمان زنده نگه داریم.

رضایی گفت: قبلا هر چهار سال یک بار مسابقات کشورهای اسلامی برگزار می شد که آن هم دیگر برگزار نمی شود و ما عملا هیچ مسابقه بین المللی در رشته شنای بانوان نداریم.

قهرمانی با حفظ مسائل شرعی را دوست دارم



وی با اشاره به لزوم حفظ حدود و مسائل دینی و شرعی که اسلام به منظور حفاظت زنان تدوین کرده افزود: قهرمانی با حفظ مسائل شرعی را دوست دارم و به همین دلیل از مسئولان کشور درخواست می کنم شرایطی را مهیا کنند تا بانوان شنا گر کشورمان بتوانند با حریفان خوب خارجی رقابت کنند.

قهرمان 25 ساله مشهدی اظهار کرد: از خدای قادر و توانا، پدر و مادرم، مربیان، فدراسیون شنای کشور مسئولان هیئت شنای خراسان رضوی و همه کسانی که در این سال ها برای موفقیت من تلاش کردند تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم با انتقال تجربیاتم به دیگران دینم را به ورزش کشور و شهرم به خوبی ادا کنم.

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گفتگو: رضا آرمانیان