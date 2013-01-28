برخورد با تخلفات واحدهای صنفی اراک در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد عباسی افزود: دراجرای این طرح از 34 واحد صنفی بازدید وبه تعداد 18 نفر از متصدیان وکارکنان این واحدها به علت عدم رعایت مقررات اماکن عمومی و نداشتن مجوز کسب تذکر داده شد.

وی با بیان اینکه 2 واحد صنفی پلمپ و 23 نفر از متصدیان جهت اخذ تعهد به مدیریت نظارت بر اماکن عمومی دعوت شدند اظهارداشت: در بازرسی از واحدهای صنف ی تعدادی سی دی غیر مجاز ومقادیری مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

دستگیری توزیع کننده مواد مخدر شیشه در لباس مسافر کش

فردی که در پوشش مسافر کشی اقدام به فروش مواد مخدر ازنوع شیشه می کرد توسط ماموران کلانتری 12 شهرستان اراک شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک افزود: با دریافت اخبار مبنی بر اینکه شخصی به بهانه مسافر کشی با خودرو پژو آردی در میدان انقلاب اراک توقف و اقدام به فروش مواد افیونی از نوع شیشه می کند، مأموران کلانتری 12 شهرستان اراک موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ مصطفی ویسمه ای بیان کرد: در بازرسی از خودرو و منزل متهم مقادیری مواد مخدر کشف وضبط وپرونده ای در این خصوص تشکیل که تحت رسیدگی قرار گرفت.

دستگیری باند سارقین منزل در شازند

فرمانده انتظامی شهرستان شازند استان مرکزی از انهدام باند بزرگ سارقین منزل در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی اعلام وقوع چند فقره سرقت منزل در بخش "زالیان"،مراتب در دستور کار عوامل پاسگاه انتظامی "توره" قرار گرفت .

سرهنگ دوم چگنی افزود: ماموارن واحد تجسس پاسگاه "توره" پس از یک هفته کار اطلاعاتی شبانه روزی سرنخ هایی را از سارقان در سطح حوزه بدست آوردند که با پیگیری های مستمر اعضای اصلی این باند که 7 نفر بوده و در یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی شدند.

وی بیان داشت:ماموران این انتظامی با هماهنگی به عمل آمده با مقام قضایی در بامداد روز جاری با ورود به مخفیگاه متهمان اعضای این باند را که دارای سوابق کیفری زیادی می باشند ، دستگیر کردند.

سرهنگ دوم چگنی در پایان عنوان داشت:متهمان به یگان انتظامی انتقال و در بازرسی از مخفیگاه آنها تعداد زیادی اموال سرقتی از جمله انواع لوازم خانگی سرقتی ، انواع لوازم خودرو ، قطعات اوراق شده موتورسیکلت ، قیچی مخصوص سرقت سیم برق ، تعداد زیادی گوشی موبایل و وسایل جانبی آن ، یکدستگاه موتورسیکلت سرقتی و ... کشف و ضبط شد .