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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۰

نجات فرد در گفتگو با مهر:

سالن های غذاخوری شیراز نرخ مصوب ندارند/ در ایام نوروز تعطیلی نداریم

سالن های غذاخوری شیراز نرخ مصوب ندارند/ در ایام نوروز تعطیلی نداریم

شیراز - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنف سالنهای پذیرایی و غذا خوری شیراز گفت: قیمت غذای سالنهای غذاخوری شیراز آزاد و براساس هزینه تولید است.

محمد حسن نجات فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به  نظارت بر رستوران ها و سالن های غذا خوری به خصوص در ایام نوروز اظهار داشت: هرساله در تعطیلات  نوروز نظارت کلی  بر تمام موارد در سالنهای غذاخوری و پذیرایی  از طریق سازمان بازرگانی و اتحادیه دارندگان سالنهای غذاخوری انجام می گیرد.

وی بیان داشت: قیمت غذا در سالنها آزاد است و افراد با محاسبه هزینه مواد مصرفی و کل هزینه تولید نرخ خود را اعلام می کنند و در صورت شکایت مشتری اتحادیه به مورد تخلف رسیدگی می کند.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنف سالنهای پذیرایی و غذا خوری شیرازبا اشاره به اینکه نظارت کلی بر امور وظیفه اتحادیه است افزود: معمولا از اوایل اسفندماه نظارت نوروزی  بر سالنهای غذاخوری شروع می شود.

در ایام نوروز تعطیلی نداریم

نجات فرد با تاکید بر اینکه در ایام نوروز سالنهای غذاخوری تعطیل نیستند عنوان کرد: عمده درامد اصناف در ایام نوروز است و سالنهای غذاخوری نیز برای کسب درآمد بیشتر، خود را برای ایام نوروز آماده می کنند.    

کد مطلب 1802710

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