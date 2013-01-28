کسب مدال برنز کشور توسط کشتی گیر کهگیلویه وبویراحمدی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که به میزبانی بندر ماهشهر برگزار شد، "عبدالحسین جهانبخش" در وزن 46 کیلوگرم مدال برنز را برگردن آویخت.

جهانخش دراین مسابقات در دوره های اول و دوم کشتی گیرانی از کرمان وآذربایجان غربی را به راحتی شکست داد اما در دور سوم مغلوب کشتی گیر همدانی شد.

با این حال این کشتی گیر نوجوان در گروه بازنده ها موفق شد کشتی گیران لرستانی و چهارمحال بختیاری را باقدرت شکست دهد و مقام سوم این مسابقات را کسب کند.

جهانبخش مدال طلای قهرمانی کشور درسال۹۰و دو نایب قهرمانی درمسابقات بین اللملی روسیه وترکیه را در کارنامه دارد.

وی همچنین عضو تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران درمسابقات قهرمانی جهان بوده است.