  1. عناوین کل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

درمسابقات کشتی فرنگی نوجوانان/

کسب مدال برنز کشور توسط کشتی گیر کهگیلویه وبویراحمدی

کسب مدال برنز کشور توسط کشتی گیر کهگیلویه وبویراحمدی

یاسوج - خبرگزاری مهر: کشتی گیر کهگیلویه و بویراحمدی در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان کشور به مقام سوم دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که به میزبانی بندر ماهشهر برگزار شد، "عبدالحسین جهانبخش" در وزن 46 کیلوگرم مدال برنز را برگردن آویخت.

جهانخش دراین مسابقات در دوره های اول و دوم کشتی گیرانی از کرمان وآذربایجان غربی را به راحتی شکست داد اما در دور سوم مغلوب کشتی گیر همدانی شد.

با این حال این کشتی گیر نوجوان در گروه بازنده ها موفق شد کشتی گیران لرستانی و چهارمحال بختیاری را باقدرت شکست دهد و مقام سوم این مسابقات را کسب کند.

جهانبخش مدال طلای قهرمانی کشور درسال۹۰و دو نایب قهرمانی درمسابقات بین اللملی روسیه وترکیه را در کارنامه دارد.

وی همچنین عضو تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران درمسابقات قهرمانی جهان بوده است.

کد مطلب 1802714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها