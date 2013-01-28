پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم موفق به دریافت جایزه بقراط سال 91 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین دوره اعطای جایزه بقراط که روز یکشنبه در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و به همت سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد، پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم با نظر هیات داوران توانست در بین 21 پژوهشگاه کشور، ضمن کسب عنوان برترین پژوهشگاه سلامت محور موفق به دریافت جایزه بقراط گردید.

کلیه سازمان ها، نهادها و موسسات شرکت کننده در جایزه بقراط، در 7 معیار " تلاش در ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی و فرهنگ سازی سلامت، خلاقیت و نوآوری و عرضه شیوه ها و روش های جدید و توسعه خدمات سلامت، همکاری در آموزش و ارتقای سطح مهارت های نظام سلامت، مشارکت سازمانی در زمینه هایی از صنایع و خدمات در راستای کاربرد سلامت، حمایت از موازین و حرفه ای و نیازهای منابع انسانی در بخش هایی از جامعه سلامت، فعالیت های علمی در راستای توسعه کاربردی اصول و مبانی سلامت و مشارکت در فعالیت های بین المللی مرتبط با سلامت "توسط هیات داوران مورد ارزیابی قرار می گیرند و حائزین شرایط موفق به دریافت نشان و جایزه بقراط می شوند."

پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم سال گذشته از پژوهشکده به پژوهشگاه ارتقا یافته بود و طبق نظر هیات داوران جایزه سال بقراط به این پژوهشگاه که در ارتقای شاخص های سلامت جامعه نقش ارزنده ای ایفا نموده است اختصاص یافت.

تندیس بقراط به نام دکتر مهدی طالب پور و با تقدیر از تلاش های ارزنده رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی است که به نمایندگی ایشان به دکتر حبیب هنری، قائم مقام پژوهشگاه تربیت بدنی اهدا شد.