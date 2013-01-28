به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی در نشست خبری پیش از بازی تیم های راه آهن و ساپیا گفت: با توجه به اینکه به اواخر لیگ نزدیک می شویم تیم ها نسبت به یکدیگر شناخت پیدا کرده اند و فقط بعضی از تیم هایی بوده اند که تغییرات زیادی داشته اند ما شناخت خوبی نسبت به راه آهن داریم و می دانیم که این تیم با علی دایی نتایج خوبی کسب کرده است و تغییر آنچنانی نداشته است.

وی افزود: تیم راه‌آهن بازیکنان باتجربه ای دارد و از آنجایی که میزبان این دیدار است برای سه امتیاز به میدان می آید اما تیم ما جوان است. با این حال همدیگر را خوب می شناسند و تمام تلاش خود را می کنیم تا با پیروزی از زمین خارج شویم.

تقوی در ادامه در پاسخ به اینکه اگر پس از این بازی از سمت سرمربیگری سایپا اخراج شود چه تصمیمی می گیرد، گفت: قطعا اگر در این تیم نتیجه نگیرد و قرار باشد در جای دیگری مشغول به کار باشم به مانند سایپا قرارداد نخواهم بست. اما تا روزی که هستم تمام تلاش خود را می کنم که بهترین نتایج را با این تیم بگیرم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پایان درخصوص اظهارات کی روش مبنی بر اینکه لیگ ایران بی کیفیت است، اظهار داشت: اصلا با نظر ایشان موافق نیستم وقتی آقای کی روش 15 روز لیگ را تعطیل می کند چه انتظاری می توان از لیگ داشت. در این که زمین های ما کیفیت ندارد و توزیع ناعادلانه ثروت را شاهد هستیم اما من فکر می کنم فوتبال ایران از پتانسیل بالایی برخوردار است. امیدوارم آقای کی روش بازیکنانی را برای تیم ملی انتخاب کند که لیاقت پوشیدن تیم ملی را داشته باشند.