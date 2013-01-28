14 پروژه عمرانی در مناطق عشایری آماده بهره برداری در دهه فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طوقی اظهار داشت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 695 میلیون ریال در 18 منطقه عشایری افتتاح می شود.

وی گفت: بهره برداری از این پروژه ها برای 103 نفر اشتغال ایجاد می کند.

وی افزود: هزینه ساخت این پروژه ها از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.