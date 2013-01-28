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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

در سیستان و بلوچستان/

14 پروژه عمرانی در مناطق عشایری آماده بهره برداری در دهه فجر شد

14 پروژه عمرانی در مناطق عشایری آماده بهره برداری در دهه فجر شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایری سیستان و بلوچستان گفت: 14 پروژه عمرانی در دهه مبارک فجر در مناطق عشایری استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طوقی اظهار داشت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 695 میلیون ریال در 18 منطقه عشایری افتتاح می شود.

وی گفت: بهره برداری از این پروژه ها برای 103 نفر اشتغال ایجاد می کند.

وی افزود: هزینه ساخت این پروژه ها از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.

مدیرکل امور عشایری سیستان و بلوچستان بیان داشت: برقدار کردن چاه های کشاورزی، بهسازی چشمه ها و خطوط انتقال آب، بازگشایی راه، تجهیز چاه های کشاورزی و ساخت آغل دامی از مهمترین پروژه های آماده افتتاح در مناطق عشایری استان است.

کد مطلب 1802717

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