نشست مشترک استاندار کرمان و مجمع نمایندگان در بم تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل، ائمه جمعه و فرمانداران شرق استان حضور داشتند اسماعیل نجار استاندار کرمان گفت: برگزاری نشست مشترک شورای برنامه ریزی و مجمع نمایندگان استان در شهرستان های استان می تواند در راستای شناسایی ظرفیت ها و برنامه ریزی براساس توانمندی هرمنطقه کمک کند.

استاندار کرمان با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه مجمع نمایندگان و مدیریت استان تعامل خوبی دارند.



در این جلسه دکتر زاهدی رئیس مجمع نمایندگان با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست در بم گفت تلاش بر این است که در همه شهرستان های استان این نشست انجام شود.



شکوه برنامه های دهه فجر نشانگر صلابت و اقتدار نظام است

کریم مهرشاد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان ضمن اشاره به احادیث و روایات گفت: مردمی که براساس اعتقادات خود قیام کنند و برای رسیدن به قرب الهی تلاش نمایند همواره پیروز خواهند ماند.

معاون استاندار کرمان بر اهتمام برگزاری جشن های مردمی دهه فجر تاکید کرد و گفت: شکوه این برنامه ها می تواند صلابت و اقتدار نظام را نشان دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان گفت: ادارات،نهادها و دستگاهها به عنوان مولود انقلاب نقش مهمی در رونق بخشیدن به برنامه های دهه فجر دارند.

برگزاری 10شب ویژه برنامه ایام الله دهه فجر به صورت متمرکز و برنامه های قابل توجهی در سطح ادارات و نهادها از برنامه های ویژه کمیته ادارات و نهادهای ستاد دهه فجر می باشد.



