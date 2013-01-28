فروشنده اصلی قرصهای متادون و ترامادول در یاسوج دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاشانی گفت: اکیپهای پلیس این فرماندهی، در حین گشتهای هدفمند پلیسی، به رفتار فردی به هویت معلوم در محل اورژانس قدیم شهر یاسوج با یک ساک دستی مشکوک شده و وی را بازرسی کردند.

وی بیان داشت: در بازرسی از این فرد بیش از 270 عدد قرص متادون و ترامادول و چندین شیشه شربت متادون کشف و ضبط شد.

کاشانی افزود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از شهروندان یاسوجی خواست، در صورت علم و آگاهی از هرگونه ناهنجاری در جامعه، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع داده و پلیس را در انجام هرچه بهتر وظایف یاری کنند.

رئیس مرکز بهداشت استان بر تشکیل کمیته های ویژه نوروز تاکید کرد

رئیس مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد گفت: تشکیل کمیته های بهداشت، ویژه ایام نوروز و تامین سلامت گردشگران ضروری است.

رشیدغفاری بهداشت محیط را از مباحث جدی بخش سلامت دانست و افزود: این واحد کلیدی نمایانگر شناسنامه وعملکرد فعالیتهای بهداشتی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه کارشناسان بهداشت باید به عنوان بازوی توانمند حوزه بهداشت عمل کنند، اظهار داشت: کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای، دارای بیشترین فعالیت درون بخشی با ادارات و نهادها بوده و باید در راستای تقویت این همکاری، تلاش کنند.

غفاری با اشاره به پررنگ تر شدن این نقش در ایام نوروز، تصریح کرد: همه شهرستانهای استان باید تا پیش از آغازسال جدید، کمیته های نظارتی خود را تشکیل داده و در ایام نوروز، بازدیدهای منظمی از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، به ویژه رستوران های بین راهی، داشته باشند.

کودکان کم خون با احتیاط مکمل ویتامینE مصرف کنند

یک پزشک داروساز گفت: مصرف مکمل های ویتامینE در اطفال مبتلا به کم خونی فقر آهن، باعث کاهش پاسخ هماتولوژیک به آهن می شود.

دکتر طاهره باقری فرد افزود: حداقل نیاز روزانه به ویتامین E، ۲۳واحد است و در مقادیر بالاتر از ۶۰۰واحد در روز به مدت طولانی، اثرات سمی به همراه دارد.

وی با تاکید بر توجه بیشتر بیمارانی که در داروهای ضدانعقاد مصرف می کنند، ادامه داد: یکی از مشکلات عدم کنترل مصرف ویتامینE در این بیماران، افزایش خطر خونریزی است.

این دکتر داروساز تصریح کرد: هم چنین در مواردی نیز امکان بروزعلائم گوارشی مانند اسهال، تهوع و نفخ معده وجود دارد.

باقری فرد بیان کرد: نیاز به ویتامینE در کودکان با افزایش وزن بدن و در خانم های باردار و شیرده، افزایش می یابد.