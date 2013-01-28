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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

پورقاسمیان:

دهه فجر یاد آور عزت مندی و استقلال خواهی ملت بزرگ ایران است

دهه فجر یاد آور عزت مندی و استقلال خواهی ملت بزرگ ایران است

اراک-خبرگزاری مهر: فرماندار اراک گفت: دهه فجر یاد آور عزت مندی ،استقلال خواهی و استکبار ستیزی مردم در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورقاسمیان ظهر روزدوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان اراک ، دهه فجر را فرصتی مناسب برای تبیین افکار و اندیشه های امام راحل به نسل جوان جامعه دانست و افزود: زنده نگه داشتن نام و یاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدا ضروری است و می توانیم با فراهم کردن زمینه شرکت با شکوه مردم در ایین های دهه فجر بخشی از این وظیفه را به خوبی ادا کرد.

وی با بیان اینکه اتحاد و یکپارچگی ملت ایران انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند گفت: باید برای حفظ و عظمت و صیانت از ارزش های این انقلاب بیش از پیش دفاع کرد.

وی افزود: دشمنان از وحدت و یکپارچگی مردم هراس دارند و در صدد تفرقه افکنی بین مردم و ضربه زدن به انقلاب هستند که باید در این زمینه هوشیار بود.

فرماندار اراک در ادامه خواستار حضور گسترده اقشار مختلف مردم در برگزاری آیین ها و جشن های دهه فجر شد و گفت مراسم های این ایام باید با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شود.

وی همچنین تاکید کرد: معرفی دستاوردهای انقلاب در ایام الله دهه فجر باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

کد مطلب 1802722

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