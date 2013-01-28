به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان پور پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری معاون عمرانی استاندار یزد و 10 نفر از مدیران کل حوزه های عمرانی استان با خبرنگاران اظهار داشت: با همراهی و مساعدت معاونت عمرانی استانداری یزد اعتبار مورد نیاز برای خرید پله برقی ایستگاه راه آهن یزد تامین و پله خریداری شد.

وی افزود: اقدامات عمرانی در این زمینه نیز انجام شده و به زودی پله برقی در ایستگاه راه آهن یزد که پیش از این تردد در آن برای مسافران بسیار سخت بود، نصب می شود.

دهقان پور از تلاش مجموعه راه آهن یزد برای تجهیز بیشتر و رفاه مسافران در ایستگاه راه آهن یزد خبر داد و گفت: با توجه به اینکه روزانه بیش از 10 هزار مسافر از خطوط ریلی یزد تردد می کنند و روزانه چهار هزار مسافر از مبدا یزد به اقصی نقاط کشور سفر می کنند، ایستگاه راه آهن یزد به سرعت تجهیز می شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد اینکه ایستگاه راه آهن یزد در مرکز شهر یزد واقع شده و آیا اقدامی برای انتقال آن به خارج از شهر نمی شود، افزود: ایستگاه قطارهای مسافربری برای رفاه حال مسافران در مرکز شهر باقی خواهد ماند همانطور که در کشورهای پیشرفته دنیا نیز وضعیت به همین شکل است اما به زودی قطارهای باربری و ایستگاه آنها به خارج از شهر منتقل می شود.

وی با اشاره به پروژه های مهم و در دست احداث راه آهن یزد اظهار داشت: هم اکنون 13 ایستگاه در طول خطوط ریلی یزد در دست احداث است.

دهقان پور همچنین از دو خطه کردن خطوط راه آهن اردکان - بافق خبر داد و افزود: این مسیر یکی از مسیرهای مهم راه آهن یزد به ویژه در زمینه باربری است.

دهقان ‌پور با اشاره به یکی از مهمترین پروژه‌ های راه آهن یزد عنوان کرد: رفع گلوگاه‌ های ترانزیتی یکی از پروژه‌ هایی است که در سطح کشور در حال اجراست و در استان یزد نیز با تخصیص اعتباری بالغ بر 27 میلیارد تومان از این محل، تونل زرین در طول مسیر اردکان - چادرملو در حال احداث است.

وی با بیان اینکه 27 درصد بار کل کشور از این مسیر از طریق خطوط ریلی حمل و نقل می‌شود، عنوان کرد: قطارها در مناطق کوهستانی با مشکل مواجه می‌شوند به همین دلیل با احداث تونل 800 متری زرین، این مشکل حل شده و میزان ترانزیت بار با رفع آن در این خط یک و نیم برابر می شود.

استان یزد تنها استانی است که دو اداره کل در زمینه راه آهن دارد که یکی از آنها در یزد و دیگری در طبس مستقر هستند.

مدیرکل راه آهن شرق که در طبس مستقر است نیز در این نشست حضور داشت و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.