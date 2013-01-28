تدوین شناسنامه ورزشی در کرج نیاز ضروری حوزه ورزش و جوانان است

شکر الله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این موضوع ورزش در حوزه جوانان گفت: با توجه به اهمیت موضوع و لزوم جمع آوری اطلاعات موردنیاز در جهت برنامه ریزی های آتی می بایست این مهم در دستور کار اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج قرار گیرد.

وی اظهار داشت: اطلاعات و آمار نیاز ضروری و زیرساختی هر جامعه ای است تا بتوان بر اساس آن نیازهای مردم را متناسب با جمعیت برنامه ریزی کرده و حوزه های مختلف را آسیب شناسی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی فرماندار کرج افزود: در حوزه ورزش و جوانان نیز باید این مهم در دستور کار قرار گیرد تا اعتبارات این دستگاه بر اساس اطلاعات موجود و شناخت واقعی از نیازها اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه توجه به حوزه ورزش و جوانان گامی مهم در راستای کاهش مسائل و معضلات اجتماعی است، اظهار داشت: توجه به ورزش و برنامه ریزی دقیق برای جوانان به واسطه ایجاد زیرساختهای لازم می تواند از بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی از جمله؛ سرقت، اعتیاد و... جلوگیری به عمل آورد.

افتخاری گفت: تحقق نقش بازدارندگی ورزش، تنها با شناخت واقعی از نیازها و برنامه ریزی منسجم در این حوزه میسر خواهد شد.