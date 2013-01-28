تنبیه انضباطی کارکنان وظیفه ناجا در قزوین بخشیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ غلامحسین دارابی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های خبری اظهارداشت: دهه فجر فرصت مناسبی برای تجدید میثاق نیروهای مسلح با ارزشهای انقلاب اسلامی است.

وی افزود: امنیت امروز جامعه اسلامی مرهون خون شهدا و جان فشانی رزمندگان اسلام دوران دفاع مقدس است که از مطالبات اساسی مردم نیز بشمار می رود.

سرهنگ دارابی تصریح کرد: امنیت پایدار با پشتوانه مردمی محقق می شود و خوشبختانه نیروی انتظامی در استان قزوین با تعامل منطقی با مردم توانسته خدمات قابل توجهی به مردم ارائه کند.

400 هزار تماس مردمی با پلیس 110

این مسئول گفت: یکی از نیازهای جامعه با راه اندازی پلیس 110 محقق شد که امروز در داخل شهر در کمتر از10 دقیقه و خارج از شهر کمتر از 25 دقیقه ماموران در ماموریت حاضر می شوند.

وی یادآورشد: امروز مردم پلیس را امین خود می دانند و به آن اعتماد دارند و با400 هزار مورد تماس تلفنی با پلیس 110 میزان اعتماد مردم به پلیس است.

سرهنگ دارابی اظهارداشت: با راه اندازی مرکز نظارت همگانی 197 زمینه ارائه پیشنهاد و انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی فراهم شده که امسال با 11 هزار مورد تماس با این مرکز 32 درصد تماس ها عملیاتی شده که بیانگر رضایت مردم است.

این مسئول یادآورشد: با تعامل خوب پلیس با دستگاه قضایی و مردم میزان جرائم خشن بسیار کاهش یافته و91 درصد جرائم نیز کشف شده که به افزایش ضریب امنیتی استان کمک کرده است.

سرهنگ دارابیر با اشاره به برنامه های دهه فجر در نیروی انتظامی هم گفت: دیدار با خانواده شهدای ناجا، عیادت از جانبازان و بیماران, برگزاری جلسه بصیرت دینی ویژه خانواده های ناجا، تصب و آذین بندی اماکن و بازار، بخشش تنبیه انضباطی کارکنان وظیفه ناجا، برگزاری نمایشگاه انقلاب اسلامی، اعزام سخنران به کلانتری ها، محفل انس با قرآن، برگزاری جشن سرباز و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن توسط نیروی انتظامی از برنامه های تدارک دیده شده توسط ناجا در استان قزوین است.