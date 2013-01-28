جریان اصول گرایی بیش از پیش به وحدت نیاز دارد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اختلاف نظر در روش در جبهه اصول گرایی پذیرفتنی است اما باید نیروهای اصول گرایی در اصول با یکدیگر اتحاد داشته باشند.

وی ادامه داد: اکنون که کلید واژه انتخابات آزاد از سوی گروههای اپوزیسون و برانداز و...مطرح شده است تا جریان انتخابات را تغییر دهند وحدت اصول گرایان می تواند این جریانات را خنثی کند.

آصفری با تاکید بر اینکه شاخصه رسیدن به وحدت پیروی از ولایت است اظهارداشت: باید اصول گرایان منیت ها و اختلافات سلیقه های شخصی را کنار بگذارند چراکه در شرایط امروز انقلاب به نیروهای دلسوز نظام نیازدارد تا این انقلاب به دست نااهلان و جریانات انحرافی نیفتد.

جلوگیری از کشتار مسلمانان به دست خود آنها

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به وحدت بین مسلمانان و جلوگیری از کشتار مسلمانان به دست خود انها اشاره کرد و تصریح کرد: قرآن و فرستاده خدا به وحدت مسلمان تاکید کرده است اما در حال حاضر دشمن با دامن زدن به اختلافها سعی در تفرقه بین مسلمانان دارد.

وی ادامه داد: از جمعیت بیش از هفت میلیاردی کره زمین یک و نیم میلیارد آن مسلمانان شیعه و سنی را تشکیل می دهد و بیشترین منابع ارزشمند خدادادی از قبیل نفت و گاز و...در سرزمینهای اسلامی یافت می شود که باید برای بهترشدن شرایط اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی با یکدیگر اتحاد داشته باشند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با تاکید بر اینکه نباید شاهد باشیم که مسلمانان به دست خود مسلمان کشته می شوند گفت: انجام عملیات انتحاری، ترورهای گوناگون که در کشورهای اسلامی به دست مسلمانان انجام می شود همگی نشات گرفته از تحریکات صهیونیستهاست که مورد غفلت مسلمانان است.

پول کشورهای اسلامی صرف خرید موشکها از غربیها می شود

وی با بیان اینکه مسلمانان قران را می خوانند ولی به آن عمل نمی کنند تصریح کرد: قدرتهای غربی و صهیونیستها نمی خواهند بین کشورهای اسلامی و مسلمانان اتحاد ایجاد شود.

آصفری اضافه کرد: پول کشورهای اسلامی صرف خرید موشکها از غربیها می شود برای مسلمان کشی؛ که این ننگ است برای دین اسلام و مسلمین جهان.

دبیر کمیسیون امنیت ملی راه برون رفت از این مشکلات و خونریزها را بصیرت افزایی و بازگشت به قرآن و دستورات پیامبر دانشت و گفت: دهها آیه قران اشاره به وحدت مسلمانان دارد و درس پیامبر نیز رعایت اخلاق و وحدت مسلمانان با یکدیگر است.