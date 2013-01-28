فرهنگ را به پای اقتصاد ذبح نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی ظهر دوشنبه در دیدار با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همانگونه اقتصاد در اولویت است، فرهنگ نباید ذبح شود و باید در اولویت قرار گیرد.

وی اظهار داشت: بسیاری از مشکلات جامعه با امر به معروف و نهی از منکر قابل حل است.

وی ضمن تبریک هفته وحدت گفت: وحدت بین مسلمانان سبب ناکامی دشمنان می شود و امروز دشمنان در پی آسیب رساندن به این نظام هستند.

آیت الله شاهرودی عنوان کرد: دشمنان یکی از راههایی که در پیش گرفته اند طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب شبیخون فرهنگی است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، مسئله حجاب یک را مسئله محوری دانست و گفت: نباید به آن سطحی نگریست، چراکه دهها مسئله دیگر را به دنبال خواهد داشت.