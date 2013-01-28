9 ماه انتظار بر سر دو راهی/ سزارین سرابی در جاده سلامتی

به گزارش خبرنگار مهر، بر خلاف تصور بانوان باردار که فکر می کنند روش سزارین به طبیعی برتری دارد حاصل این انتخاب یک زایمان ایمن نیست.

تولد نوزاد زیباترین جریان و بارداری شگفت انگیزترین انتظار در زندگی مشترک است و مادران می توانند با زایمان فیزیولوژیک سلامتی را برای خود و نوزادشان تضمین کنند.

ساختن لحظاتی خوش در زمان زایمان به روش طبیعی و استفاده از تجهیزات به روز و همچنین حمایت مادران باردار در زمان زایمان می تواند در ایجاد اقبال به روش طبیعی موثر باشد.

ضروری نبودن 75 درصد سزارینها

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی آمار زایمان به روش سزارین در کشور را 40 درصد و در خراسان رضوی50 در صد از کل زایمانها و بالاتر از استاندارد جهانی می داند.

مهری اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: آمار نشان می دهد سزارین مادران ایرانی را 40 درصد است که 75 درصد آن ضرورتی ندارد.

وی تاکید می کند: در کشورهای با ریسک بالای سزارین مرگ و میر مادران نیز بالاست که کاهش این میزان از شاخص های توسعه یافتگی کشورهای جهان است.

زایمان طبیعی، زایمان ایمن

وی می گوید: زایمان طبیعی و بدون مداخله زایمانی ایمن است و مداخله در روند زایمان تنها در شرایط خاصی ضرورت دارد.

کارشناس ارشد مامایی می افزاید: می توان با ایجاد تمامی امکانات مورد نیاز در اتاق زایمان از استرس و ترشح آدرنالین بالا در خون مادر که منجر به معکوس شدن روند زایمان می‌شود پیشگیری کرد.

دلبستگی بیشتر به نوزاد

وی با اشاره به مزایای روش طبیعی در افزایش سلامت نوزاد می افزاید: در روش فیزیولوژیک چون مادر بعد ار زایمان هشیار است می تواند بلافاصله شیر دهی را آغاز کند و سبب دلبستگی بیشتر مادر به نوزاد می شود.

اردکانی می گوید: مادران نیز در انتخاب نوع زایمان نقش دارند و برخی بدون ضرورت عمل سزارین را بر می گزینند.

کارشناس ارشد مامایی بیان می کند: 90 در صد زایمانها در بیمارستانهای خصوصی به روش سزارین است که اغلب به انتخاب مادرانی است که به این مراکز مراجعه می کنند.

لزوم حمایت قانونی از ماما

وی یادآور می شود: به دلیل مدت زمان طولانی زایمان به روش فیزیولوژیک ماماها و پزشکان تمایل کمتری به این روش نشان می دهند که دلیل دیگر آن نیز حمایت نکردن قانون از آنان و شرایط کنترل شده در سزارین است.

وی می افزاید: نوع آموزش‌ پزشکی کشور در نگرش پاتولوژیک به جای فیزیولوژیک به زایمان طبیعی از جمله عواملی است که منجر به آمار بالای عمل سزارین در کشور ما شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می گوید: مادرانی که سزارین را برگزیده اند اغلب بعد از 50 روز مجددا بستری می شوند.

وی می افزاید: براساس آمار بیمارستانهایی که سزارین بیشتری داشته اند با موارد بیشتری از مرگ مادر و نوزاد و تولد نوزاد نارس و همچنین استفاده از آنتی بیوتیک مواجه بوده اند.

کاهش درد با حمایت همسران

اردکانی با تاکید بر فیزیو لوژیک بودن زایمان تصریح می کند: 85 درصد زایمانها نیاز به مداخله ندارد و با آموزش به مادران باردار بدون مداخله انجام می شود.

وی می گوید: فرهنگ سازی، حمایت همسران، احساس ترس، نگرانی، تجربه زایمان قبلی و میزان آمادگی در مادر برای فرزندآوری در واکنش نسبت به درد زایمان تاثیرگذار است.

فراگیری عفونت در سزارین

وی توضیح می دهد: خونریزی های بعد از زایمان به روش سزارین و عفونت هایی که ممکن است مادر به آن مبتلا شود سلامت مادر را دو برابر روش سنتی زایمان به خطر می اندازد.

وی می گوید: خونریزی‌های کمتر به میزان نصف خونریزی‌ها در سزارین، بیهوش نکردن بیمار، زمان کم بستری، کاهش مرگ و میر مادران، انجام مکانیزم طبیعی تولد و آزادسازی تنفس نوزاد با عبور از کانال زایمان، از دیگر مزایای زایمان طبیعی نسبت به زایمان به شیوه سزارین است.

کاهش هزینه در روش فیزیولوژیک

کارشناس ارشد مامایی تاکید می کند: کاهش اختلال در سلامتی نوزاد، ایجاد خاطره خوش‌ برای مادران هنگام زایمان، کاهش عوارض پس از زایمان و هزینه‌های پایین از مزایای زایمان به شیوه طبیعی است.

اردکانی یادآوری می کند: تجهیز اتاق زایمان بسیار مقرون به صرفه‌تر از تجهیز اتاق عمل است به این دلیل که بعد از تجهیز اتاق عمل باید اتاق دیگری در راستای مراقبت‌های پس از عمل نیز مهیا کرد اما با تجهیز اتاق زایمان تقریبا تمام مراحل انجام شده است.

اهمیت روش زایمان اول

وی تاکید می کند: از دلایل دیگر رشد سزارین در کشور انجام این عمل در زایمان اول است که با بهبود شرایط تا حد امکان باید از سزارین در اول زایمان جلوگیری شود تا مادر محکوم به سزارین های بعدی نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: در راهکاری دیگر برای اقبال از زایمان طبیعی باید از نکوهش مادران و رفتارهای نا به جای پرسنل بیمارستان‌ها با افرادی که درد زایمان دارند جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه از روش‌های بی‌دردی هنگام زایمان در بیمارستان‌ها استفاده نمی‌شود افزود: استفاده از روش‌های بی‌دردی کامل، اجرای طرح مامای همراه در کشور، آموزش مادران و استفاده از تجهیزات به روز در رشد زایمان طبیعی موثر است.

تجربه زایمانی بی درد

متخصص بیهوشی در خصوص اعمال روش زایمان بی درد بیان می کند: هیچ توجیهی برای تحمل درد شدید هنگام زایمان وجود ندارد، وقتی می‌توان با نظارت پزشک متخصص آن را کنترل کرد.

حامد بیضایی تاکید می کند: 60 درصد زنان درزایمان اول‌ درد انقباضات رحم را به صورت بی‌تاب‌کننده، غیر قابل تحمل، بی‌نهایت شدید و کشنده تجربه کرده‌اند.

وی یادآورمی شود: در صورت تمایل بیمار می توان زایمان بی درد را برای او انجام داد البته انتخاب نحوه زایمان در اختیار بیمار است.

زایمان بی درد در بیماران قلبی و ریوی

متخصص بیهوشی با اشاره به اینکه مادران مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی نیاز به زایمان بی درد دارند می افزاید: وقتی مادری به بیماریهای دیابت، قلبی و ریوی مبتلاست استفاده از روشهای زایمان بی درد برای او ضروری است.

وی می گوید: براساس قوانین برای انجام زایمان بی درد رضایت بیمار،امکانات و تجهیزات لازم پزشکی از جمله مانیتورینگ جنین و ضربان قلب، ست احیاء و مراقبت های ویژه در زمینه استفاده از برخی از داروها ضروری است.

بیضایی توضیح می دهد: ایجاد بی دردی در افراد متفاوت است و با استفاده از تکنیک های بی دردی به صورت اصولی و دقیق دردهای کمر بعد از زایمان ارتباطی با ایجاد این بی دردی ها نداشته و علت دیگری دارد.

این کارشناس بیهوشی با توصیه به یادگیری نحوه ایستادن بعد از زایمان سزارین می گوید: کسانی که زایمان سزارین را تجربه می کنند اغلب دچار سردرد می شوند که استراحت، نوشیدن مایعات وکافئین و نحوه صحیح ایستادن در کاهش این درد موثر است.

چاقی دلیلی برای سزارین

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار می کند: چاقی، افزایش سن مادران در زایمان اول و شیوع چند قلو زایی از عوامل رشد آمار سزارین است.

رویا نصیری می گوید: همزمان با تغییر رویکرد مردم در انجام عمل سزارین باید تجهیزات و سیستم آموزشی، درمانی و خدماتی نیز تغییرکند.

وی می افزاید: برای رسیدن به آمار بهتر در زایمان به روش طبیعی نباید با کاهش سزارین ها جان مادران را به خطر بیاندازیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان می کند: در مواردی مانند دوقلو زایی، ابتلا به ایدز، عدم پیشرفت زایمان و بروز هر خطری برای کودک و مادر باید سزارین انجام شود.

وی با اشاره به اینکه طبق قوانین برای سزارین قضاوت به عهده پزشک وبیمار است می گوید: تنها پزشک تصمیم گیرنده نیست و در صورت تمایل بیمار سزارین انجام می شود.

نصیری تاکید می کند: با افزایش تجهیزات و آموزش پرسنل درمانی و مادران باردار می توانیم به استانداردهای عمل سزارین دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه از روش‌های بی‌دردی هنگام زایمان در بیمارستان‌ها استفاده نمی‌شود می افزاید: استفاده از روش‌های بی‌دردی کامل، اجرای طرح مامای همراه در کشور، آموزش مادران و استفاده از تجهیزات به روز در رشد زایمان طبیعی موثر است.

رسیدن به تجربه خوش زایمان

افزایش دانش مادران باردار سبب بالا رفتن سطح توقعات آنان در ایجاد شرایط مناسب برای داشتن تجربه ای خوش از زایمان است و با گسترش روز افزون این آگاهی ها سیستم پزشکی باید شرایطی ایده‌آل را برای زایمانی ایمن و بدون درد فراهم سازد.

در این راستا باید به استاندارد خدمات مامایی، تبحر ماما در اجرای روش های بی دردی و آموزش بیشتر مادران باردار بپردازیم تا ریسک زایمان به شیوه طبیعی را کاهش داده و زایمان ایمن را که هزینه های کمتر اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد در جامعه رواج دهیم تا جاده سلامتی مادران پس نه ماه انتظار به سراب سزارین ختم نشود.

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گزارش: زهره رنگ آمیز