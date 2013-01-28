به گزارش خبرگزاری مهر، "کاظم دعیر المسیر" سردبیر روزنامه عراقی الرأی و "عبدالرضا الساعدی" رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عراق در استان میسان روز گذشته با حضور در خبرگزاری مهر پاسخگوی سوالات ما درباره آخرین تحولات این کشور بود.

* اوضاع فعلی در عراق به ویژه در سه استان سنی نشین چگونه است؟ عوامل و دلایلی که موجبات آغاز این اعراضات را به وجود آورده چه بودند؟

- کاظم دعیر المسیر: دموکراسی در عراق که پس از سال 2003 به تدریج در حال شکل گیری در عراق است، نتایج و تاثیرات متعددی در عرصه سیاسی بر جا گذاشت. البته اگر دموکراسی به یکباره در کشوری حکمفرما شود به طور قطع این موضوع عواقبی را هم در برخواهد داشت.

در عراق طی سالهای اخیر شاهد برقراری یک سیستم کاملا دموکرات بوده ایم به طوری که مردم، اعضای پارلمان را انتخاب می کنند و پس از آن دولت از سوی پارلمان تشکیل می شود، اما متاسفانه برخی دخالتهای آشکار از سوی برخی کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان سعودی و قطر در امور سیاسی عراق را نمی توان نادیده گرفت.

این دو کشور عربی در نظر دارند با ایجاد اختلاف و فتنه در میان قشرهای مختلف عراق، بر دولتی که مورد حمایت اکثریت مردم عراق است تاثیر منفی بگذارند.

من معتقدم اعتراضات اخیر فلوجه نیز از سوی یک جریان وابسته به عربستان سعودی و برخی ایادی آنها در عراق صورت گرفته و وارد مرحله تنش با نیروهای امنیتی شد. در واقع نمی توان نقش برخی جریانها از جمله نمایندگان وابسته فهرست العراقیه در تشدید بحران فلوجه را مدنظر قرار نداد، آنها با تحت فشار قرار دادن مردم مستضعف فلوجه، آنها را مجبور به برگزاری تظاهرات کردند تا در این راستا به اهداف مد نظر خود علیه دولت برسند که در این راستا موفقیتی کسب نکردند.

این جریان در نظر داشت با تشدید اعتراضات مسالمت آمیز، آن را وارد فاز تظاهرات غیر مشروع و غیر مسالمت آمیز کند، اما در رسیدن به این هدف شکست خوردند. هم اکنون دولت عراق توانسته که بر بحران فائق آید و با مدیریت آن را پایان دهد.

- عبدالرضا الساعدی: در واقع باید توجه داشت که علت اصلی آغاز این اعتراضات، مطالبات مردمی نبود، بلکه بازداشت تعدادی از اعضای تیم حفاظتی "رافع العیساوی" وزیر دارایی عراق و برملا شدن برخی گروههای تروریستی که تحت پوشش وابستگان به دولت عراق، فعالیت می کردند، علت اصلی آغاز تنشها بود.

آنها این بحران را آغاز کردند تا موضوع فعالیتهایشان فراموش شود، اما هرگز نتوانستند به این هدف برسند. من معتقدم که با برآوردن برخی از خواسته های مشروع مردم از جمله قانون عفوعمومی، می توان بحران را به طور کامل پایان داد. از سوی دیگر جریانهایی نظر ائتلاف ملی طرحهای خوبی برای فرونشاندن اعتراضات داشته اند که مورد استقبال قرار گرفته است.

البته باید توجه داشت که یکی از جریانهای اصلی حاضر در اغتشاشات اخیر بعثی ها بودند که در این اعتراضات به دنبال مقاصد خاص خود بودند. از جمله اینکه خواستار لغو قانون، پاکسازی بعثیها از دوایر دولتی بودند که البته پس از مشخص شدن مطالبات آنها از جریان اعتراضات طرد شدند.

*نظر شما درباره مواضع اخیر آیت الله سید علی سیستانی درباره اوضاع عراق چیست؟ آیا این مواضع در کاهش تنشها نقش داشته است؟

- کاظم دعیر المسیر: آیت الله سیستانی به عدالت و منصفانه عمل کردن معروف هستند. ایشان برای مردم عراق نگران هستند و در این راستا مواضع مهم و تاثیرگذاری اتخاذ می کنند. تمام قشرهای ملت و جریانهای عراقی نیز به نظرات ایشان احترام می گذارند و آن را می پذیرند. حتی جریانهای اهل سنت و شیوخ آنها با مرجعیت دینی نجف در ارتباط هستند و مواضع آنها را می پذیرند.

موضوع اصلی در اینجا پایان دادن به بحران ایجاد شده است که دولت عراق در این زمینه بسیار خوب عمل کرد و با اعزام نمایندگانی از جمله سلام الزوبعی و طلال الزوبعی به جمع جریانهای مخالف، مطالبات آنها را مورد بررسی قرار داد.





از طرفی، دولت برخی از مطالبات بر حق مردم را به طور جدی برآورده کرد و این موضوع نقش مهمی در فروکش کردن اعتراضات داشت. البته در برخی مسائل از جمله قانون بازداشت و محاکمه متهمین همچنان نقصهای متعددی وجود دارد و برخی متهمین با وجود اثبات بیگناهی حتی سه سال هم در زندان به سر برده اند که این مسائل باید به صورت فوری حل شود.

من معتقدم پس از پایان بحران در عراق شاهد برگزاری تظاهرات متعدد در حمایت از دولت نوری المالکی خواهیم بود. البته شما هم توجه داشته باشید که تظاهرات مخالفان در روز جمعه فقط با حضور صد تا دویست نفر برگزار می شود و من به عنوان یک مسئول رسانه ای کاملا از این مسئله آگاه هستم.