اجرا غیررقایتی گروه های "آزاد" و "کودک" جشنواره موسیقی فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجراهای گروه های موسیقی "آزاد " و" کودک"استان فارس از ساعت 9صبح امروز سه شنبه در شیراز آغاز شده و تا ساعت 13 نیز ادامه دارد.

در بخش آزاد ششمین جشنواره موسیقی فارس گروه های "آوا"، "هیراد"، "تریو مریو"،"سپهر"، " نوای درون"، "هور" و " آنا گامین" آثار خود رابرای علاقه مندان اجرا می کنند.

در بخش کودک ششمین جشنواره موسیقی فارس گروه های "آفاق"، "پرنیان"، " مهران"، " هم آوا"، " سنتور نوازان سارین"، آثار خود رابرای علاقه مندان اجرا می کنند.

حضور پرشور علاقه مندان به ویژه خانواده های که کودکان آنها نوازنده ساز هستند در زمان اجرای گروه های موسیقی "آزاد" و "کودک "در تالار حافظ و سینما شیرازازنکات جذاب روز پایانی، ششمین جشنواره موسیقی فارس است.

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره موسیقی فارس عصر سه شنبه 10 بهمن ماه ساعت 18 در تالار حافظ شهر شیراز برگزار می شود.