تقاضا از واحدهای ماشین سازی داخلی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کانون مدیران ماشین ساز استان اصفهان با بیان این مطلب اظهار کرد: افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن تعداد درخواست از واحدهای تولید ماشین آلات در داخل است.

سید مرتضی امین جواهری با بیان اینکه دولت با عدم اجازه ورود بعضی از ماشین آلات می تواند تولید داخل را حمایت کند، عنوان کرد: اگر درخواست برای یک ماشین وجود داشته باشد و آن دستگاه به کشور وارد نشود، تولیدکننده داخلی درصدد رفع آن نیاز بر می آید.

وی اظهار کرد: بعضی ماشین آلات خاص از خارج وارد می شود که اگر شرایط مناسب باشد تامین کنندگان داخلی توان ساخت آن را دارند.

وی افزود: جا دارد دولت به این سازندگان توجه ویژه نشان دهد تا آنها بتوانند نیازهای اساسی کشور در این حوزه را تولید کنند.

این مسئول با اشاره به نقش موثر دولت در رشد صنایع، گفت: دولت با اجرای مناسب قوانین و تامین نقدینگی واحدها و برنامه ریزی صحیح می تواند از صنایع حمایت کند.



به گفته وی در چند سال گذشته صنایع اصفهان در حوزه طراحی مهندسی و ارتقای کمیت و کیفیت ماشین آلات پیشرفت خوبی داشته اند.

امین جواهری علت این امر را وجود فارغ التحصیلان و دانشگاهیان در کنار صنعتگران این حوزه دانست و افزود: استفاده از این متخصصان موجب شده است کمیت و کیفیت تولیدات کشور به سطح قابل قبولی برسد.

جواهری با بیان اینکه سعی صنعتگران استان، بومی سازی قطعات و کم کردن واردات است، اعلام کرد: بسیاری از ماشین آلاتی که پیش از این امکان ساخت آنها وجود نداشت، امروز تولید می شود. وی بر استفاده از نیروی انسانی ماهر که در استان و کشور وجود دارد، تاکید کرد.



وی با اعلام اینکه در صنعت ماشین سازی وابستگی به مواد اولیه خارجی چشمگیر نیست، گفت: تعداد واحدهای غیر فعال در صنعت ماشین سازی در استان اصفهان ناچیز است.

