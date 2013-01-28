ثبت تهران به عنوان اولین کلانشهر دنیا در زمینه جامعه ایمن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی گفت: ایران پس از چین دومین کشور دنیا بود که عضو جامعه ایمن جهانی شد و به زودی نیز تهران به عنوان اولین کلانشهر دنیا از لحاظ جامعه ایمن به ثبت جهانی خواهد رسید.

وی افزود: تهران اولین کلانشهر دنیا خواهد بود که در این زمینه ثبت جهانی می شود، پیش از این شهرهای کوچک زیادی در دنیا جامعه ایمن شناخته شده اند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران در این زمینه خیلی تلاش کرد، گفت: شاخص های بومی ارزشیابی برنامه جامعه ایمن نیز تدوین شده و به زودی اعلام خواهد شد.

گفتنی است مفهوم جامعه ایمن به طور رسمی در اولین کنفرانس چهانی جلوگیری از حوادث و آسیبها در سپتامبر 1989 در استهکلم سوئد مطرح شد. در این کنفرانس بیانیه ای برای جامعه ایمن بدست آمد مبنی بر اینکه «تمامی افراد بشر باید از ایمنی و تندرستی یکسانی برخوردار باشند» این بیانیه یک اصل با استراتژی «سلامتی برای همه» برای برنامه های سازمان جهانی بهداشت در جلوگیری از حوادث و کنترل آسیب ها شد.

