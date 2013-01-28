به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب گزیدهای از بیانات حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شخصیت، ویژگیها و بعثت نبی مکرم اسلام (ص) است که از میان بیانات معظم له از خرداد 1368 تا شهریور 1391 با ویژگیهای زیر انتخاب و به ترتیب تاریخی ارائه شده است:
1. از میان مطالب مرتبط با زندگی و شخصیّت آن حضرت، درسهای زندگی و بعثت پیامبر که مورد نیاز همه انسانها و جوامع انسانی در طول تاریخ و به ویژه دوران معاصر است انتخاب شود.
2. مخاطب بیانات معظم له عمدتاً نخبگان، روشنفکران و زمامداران کشورهای اسلامی باشند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه تهیه کتاب میتوانند با شماره تلفن 66410649ـ021 تماس بگیرند و یا با نشانی پست الکترونیک book@khamenei.ir مکاتبه کنند.
نظر شما