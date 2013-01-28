به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب گزیده‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شخصیت، ویژگی‌ها و بعثت نبی مکرم اسلام (ص) است که از میان بیانات معظم ‌له از خرداد 1368 تا شهریور 1391 با ویژگی‌های زیر انتخاب و به ترتیب تاریخی ارائه شده است:

1. از میان مطالب مرتبط با زندگی و شخصیّت آن حضرت، درس‌های زندگی و بعثت پیامبر که مورد نیاز همه انسان‌ها و جوامع انسانی در طول تاریخ و به ویژه دوران معاصر است انتخاب شود.

2. مخاطب بیانات معظم ‌له عمدتاً نخبگان، روشنفکران و زمامداران کشورهای اسلامی باشند.

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