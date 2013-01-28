مسابقات کاراته خراسان رضوی در خانه تکواندو برگزار می شود/نبود سالن اختصاصی

حسین محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از سال ها تلاش و پیگیری هنوز موفق نشده ایم کلید خانه کاراته را از دست مسئولان ورزش استان دریافت کنیم.

سرپرست هیئت کاراته خراسان رضوی افزود: در دو سال گذشته مشکلات مالی گریبان کاراته را به شدت فشار داده است و حاضر نشدن خانه کاراته نیز مزید برعلت شده تا خانواده بزرگ کاراته استان به آنچه استحقاقش را دارد دست پیدا نکند.

محمودی گفت: هر چند در همین چند سال گذشته کاراته استان پیشرفت های خوبی را احساس کرده اما باز هم نتوانسته ایم به همه ظرفیت مان برسیم و دلیل اصلی این مسئله مشکلات مالی است.

وی بیان کرد: سال ها پیگیری مسئولان هیئت کاراته استان باعث شده تا خانه کاراته که در مجموعه کوثر منطقه قاسم آباد مشهد در حال احداث است به یک پیشرفت 80 درصدی برسد اما الان حدود دوسال است که این پروژه فقط بخاطر 20 درصد باقی مانده به ما تحویل نشده است.

سرپرست هیئت کاراته خراسان رضوی با اشاره به اینکه با یک مبلغ محدودی می توان خانه کاراته را تکمیل کرد تاکید کرد: اگر مختصر همتی از جانب مسئولان صورت بگیرد 20 درصد باقی مانده به راحتی تکمیل خواهد شد.

محمودی تصریح کرد: نداشتن سالن اختصاصی اصلی ترین دغدغه هیئت کاراته استان است و نبود یک مکان و سالن مختص کاراته همواره ما را با چالش های مواجه کرده است.

وی گفت: در صورتی که بتوانیم بالاخره کلید خانه کاراته را از مسئولان استان دریافت کنیم بخش اصلی دغدغه هایمان برطرف خواهد شد.

کاراته کاها دهه فجر همراه با مردم حضور خواهندداشت



سرپرست هیئت کاراته خراسان رضوی با اشاره به فرا رسیدن بهار انقلاب اظهار کرد: جامعه ورزشی استان همواره و در سال های انقلاب در همه میدان ها در کنار مردم توانسته از آرمان های بر حق انقلاب و امام خمینی(ره) دفاع کند.

محمودی افزود: دهه فجر نیز فرصتی است تا هیئت کاراته با سازماندهی ورزشکاران خودش با حضور سبک های مختلف در کنار مردم حضوری چشمگیر در مراسم مختلف این دهه و بویژه راهپیمایی روز 22 بهمن داشته باشد.

30 هزار کاراته کا و 40 سبک فعال در خراسان رضوی



وی با اشاره به وجود علاقه مندان بسیار زیاد ورزش کاراته در استان اظهار کرد: طبق آمار شناور ما حدود 30 هزار کاراته کا در غالب 40 سبک فعال فعالیت می کنند.

سرپرست هیئت کاراته خراسان رضوی افزود: ما اعتقاد داریم بعد از فوتبال بیشترین علاقه مندان به ورزش کاراته را به عنوان یکی از علاقه مندی های خودشان انتخاب می کنند.

محمودی با اشاره به وجود سبک های متعدد در خراسان گفت: یکسری از سبک ها نسبت به بقیه سبک های کاراته فعال تر هستند.

وی گفت: در سبک های کنترلی شوتوکان، گوجوریو، وادوریو، وادوکای، و شی تو ریو نسبت به بقیه سبک ها فعالیت بیشتری دارند.

سرپرست هیئت کاراته خراسان رضوی افزود: در سبک های آزاد نیز کی یو کوشین ایران ماتسوشی ما، کی یو کوشین ای جی کی کی ، کیو کوشین بین الملل و ماتسوئی جزء پنچ سبک فعال استان به حساب می آیند.

محمودی بیان کرد: البته همه سبک های کاراته استان یکسری فعالیت های دارند و هر سبکی نیز طرفداران خاص خودش را دارد که علاقه مندان می توانند زیر نظر استاد سبک مورد علاقه شان تمرین کنند.

برای جودو هم برنامه های در حد المپیک دارم



وی اظهار کرد: درست است که از سال 86 در خدمت کاراته استان هستم اما ورزش اصلی و تخصصی بنده جودو است.

سرپرست هیئت کاراته خراسان رضوی افزود: با توجه به علاقه ای که به ورزش جودو دارم در مرحله ثبت نام کاندیدا های جودو نیز شرکت کرده ام و ممکن است به مسئولیت هیئت جودو هم دست یابم.

محمودی گفت: در صورتی که در انتخابات هیئت جودو موفق شوم برنامه های زیادی برای پیشرفت این ورزش در استان دارم.

وی گفت: یکی از برنامه های اصلی بنده برای شرکت موفقیت آمیز جودو کاران خراسان در المپیک 2016 برزیل است.

کاراته خراسان را به رده هشتم آوردم

سرپرست هیئت کاراته خراسان رضوی اظهار کرد: زمانی که هیئت کاراته استان را تحویل گرفتم این هیئت حال و روز چندان خوشی را نداشت و کاراته استان در انتهای جدول رده بندی کاراته کشور حضور داشت.

محمودی افزود: با تلاش زیادی که از جانب فهرمانان استان و همچنین استادان سبک های مختلف صورت گرفته اکنون کاراته استان در دوره مدیریت بنده به رده هشتم کاراته ایران صعود کرده است.

وی افزود: هیئت کاراته استان در حال حاضر قریب به 10 نفر نیروی انسانی را در خودش جای داده تا با کمک این نیروها بتوانیم به جامعه کاراته استان خدمت کنیم.

سرپرست هیئت کاراته خراسان رضوی گفت: بنده به صلاحدیت مسئولان فدراسیون مدت مدیدی است که در وقت اضافه و به عنوان سرپرست در خدمت ورزشکاران رشته کاراته هستم و امیدوارم با ابلاغ هرچه سریعتر مسئولان ورزش استان و فدراسیون کاراته انتخابات هیئت کارته استان هرچه زودتر برگزار شود.

مسابقات رده های سنی کاراته برگزار می شود



محمودی گفت: مسابقات رده سنی بانوان روز جمعه ششم بهمن ماه برگزار شد و نفرات برگزیده در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان به منظور شرکت در اردوی آمادگی مسابقات کشوری شرکت خواهند داشت.

وی افزود: مسابقات رده سنی آقایان نیز روز جمعه سیزدهم بهمن ماه در خانه تکواندو استان برگزار خواهد شد و نفرات برتر در غالب تیم استان در اواخر بهمن ماه سال جاری به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

تنگناهای مالی مانع فعالیت هایمان نشد



سرپرست هیئت کاراته خراسان رضوی بیان کرد: به رغم مشکلات و تنگناهای مالی و کمک های بیار ناچیزی که از طرف فدراسیون و مسولان ورزش استان دریافت کردیم برنامه های متعددی را در طول 10 ماه گذشته برگزاری کردیم.

محمودی افزود: تجلیل از برترین های کاراته استان و همچنین پیشکسوتان کاراته و اعزام ورزشکاران به مسابقات کشوری و همچنین برگزاری مسابقات کمربند از جمله فعالیت های هیئت در سال جاری به شمار می آید.

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گفتگو: رضا آرمانیان