رونمایی از بلیت برج های میلاد، آزادی و طغرل/ بازدید از سه برج با یک بلیت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از بلیت برج های آزادی، میلاد و طغرل روز دوشنبه با حضور مدیرعامل برج میلاد، حسین بشر دوست معاون گردشگری میراث فرهنگی استان تهران و مدیر عامل برج موزه آزادی در تالار رودکی مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد.

در این مراسم فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد تهران گفت: سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر از این برج بازدید می‌کنند و بلیط بازدید از سه برج تهران از نوروز سال ۹۲ به شهروندان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: امروز در این برج می‌توانیم مدعی باشیم که در ۱۳ رشته فنی مهندسی توانا و پیش قدم هستیم و این امر مگر با انتقال تجربه‌ها و اصول معماری که برگرفته از برج‌های قدیمی طغرل و آزادی تا برج میلاد محقق نمی‌شد.

وی ادامه داد: پیش بینی ما حضور ۲۵۰ هزار نفر گردشگر در برج میلاد است و انتظار داریم که با ارائه بلیط بازدید از سه برج تهران بتوانیم مناطق فرهنگی شهر را بیشتر به شهروندان معرفی کنیم تا بتوانیم در حفظ تمدن ایران موفق و کوشا باشیم.

ارائه یک بلیت برای سه برج نشان از وحدت فرهنگی و میراثی است

در ادامه این مراسم غلامحسین شاه علی مدیر موزه برج موزه آزادی تهران با بیان این که هیچ برجی مدعی اولویت در شهر تهران نیست، گفت: توجه مسئولان میراث فرهنگی و شهرداری تهران به اهمیت یکسان سه برج تهران است.

وی افزود: ارائه بلیط بازدید از سه برج مهم تهران سرآغازی است برای وحدت در بخش فرهنگی و میراث شهر تهران و این اقدام می تواند دست آوردهای زیادی در حفظ آثار تاریخی و فرهنگی ایران داشته باشد.

به گفته مدیر عامل برج موزه آزادی، این بلیط که به منظور بازدید شهروندان از سه برج متفاوت از نظر معماری و زمانی تهیه شده است می تواند بسیاری از مسائل که در اذهان عمومی به وجود آمده است را به ویژه در زمینه عدم توجه به برج های قدیم تهران، رفع کند.

وی درباره مشکلات بوجود آمده در برج آزادی تاکید کرد: کمیته بازسازی برج آزادی با همکاری مسئولان میراث فرهنگی و شهرداری منطقه 9 تهران توانسته اند مساله آبریزش این برج را موقتا برطرف کنند ولی اقدامات نهایی مرمت برج بعد از دهه فجر آغاز می شود.

شاه علی توضیح داد: از ابتدای سال آینده برپایی موزه های فصلی، مقطعی و مناسبتی را در نظر گرفته ایم تا شهروندان تهرانی بتوانند در این موزه از آثار ارزشمند سایر نقاط ایران بازدید کنند.

شاه علی از همکاری موزه برج میلاد با سایر موزه گردان های تهران همچون بنیاد مستضعفان جهت برپایی برنامه های مناسبتی در سال آینده خبرداد و گفت: امیدواریم بتوانیم سند گردشگری و میراث فرهنگی کشور را به جایگاه واقعی خودش برگردانیم.

توریسم شهری پایتخت دچار ضعف است

سخنران بعدی این مراسم، حسین بشردوست معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران بود.

وی گفت: در حوزه توریسم شهری پایتخت دچار ضعف هستیم و تنها برخی موسسات و نهاد‌ها به صورت پراکنده و بدون توجه به اصول اولیه به توریسم شهری توجه دارند.

وی افزود: توریسم شهری یکی از نکات بسیار مهم در زمینه گردشگری محسوب می‌شود که متاسفانه در شهر تهران کمتر به آن توجه شده است و یا به صورت پراکنده و بدون رعایت اصول گردشگری برخی از موسسات به این نکته توجه داشته‌اند.

معاون امور گردشگری و صنایع دستی شهر تهران بلیط بازدید از سه برج تهران را یک گام مهم در آشنایی شهروندان تهران با معماری مدرن و سنتی ایرانی دانست و تصریح کرد: خانه جهانگرد محل استقرار کمیته تهران گردی و راهنمایان تورهای گردشگری است که این امر می‌تواند در سازمان دهی گردشگری شهری گام مهمی محسوب شود.

در مراسم از بلیط بازدید به برج های تهران رونمایی شد و همچنین تفاهم نامه‌ای بین برج میلاد تهران و سازمان گردشگری استان تهران و میراث فرهنگی شهر ری امضا شد.