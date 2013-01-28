استرس ها و فشار های روانی خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر ، تحقیقات نشان داده است بدنبال مواجه شدن بدن با استرس یک رشته تغییرات فیزیولوژیک رخ می دهد که می تواند علت افزایش بروز سرطان ها در استرس را توجیه کند. استرس ها باعث فعال شدن محور هیپوتالاموس و هیپوفیز در سیستم اعصاب مرکزی شده و ترشحات هیپوفیز با تاثیر بر غده فوق کلیوی افزایش ترشح استروییدی بنام کورتیزول را بدنبال دارد.

کورتیزول در کوتاه مدت برای بدن مفید می باشد اما بالا بودن میزان آن در دراز مدت به بدن آسیب می رساند و باعث سرکوب سیستم دفاعی بدن می گردد.

روزانه تعداد زیادی سلول سرطانی در بدن تشکیل می شوند ولی توسط سلولهای Natural Killerسیستم دفاعی بدن نابود می شوند. سرکوب سیستم ایمنی اختلال عملکرد در جمع آوری و نابودی این سلول های سرطانی را بدنبال دارد و لذا باعث افزایش خطر سرطان ها می گردد.

از طرف دیگر سرکوب سیستم ایمنی خطر عفونت ها را افزایش می دهد و از انجا که ارتباط محکمی بین بعضی از عفونت ها و سرطان ها وجود دارد مانند ارتباط HPV(عامل ایجاد زگیل های ناحیه تناسلی ) و سرطان رحم، احتمال این سرطان ها افزایش می یابد.

بنابراین گزارش استرس و نحوه برخورد با آن از اهمیت فراوانی در کنترل بیماری های ناشی از آن برخوردار است چرا که برخورد غیر کارآمد با فشارهای عصبی نتایجی مانند سیگار کشیدن ،مصرف الکل را بدنبال دارد که زمینه ساز بسیاری از سرطان ها می باشد .

پژوهش ها نشان داده است که شدت استرس و مدت زمانی که فرد در معرض آن قرار دارد با ایجاد سرطانها ارتباط مستقیم دارد.

مطابق یک کار پژوهشی در داخل کشور تعداد برابری از بیماران سرطانی و افراد سالم از نظر عوامل استرس زامورد بررسی قرار گرفتند که متوسط میزان استرس در گروه بیماران سرطانی بیش ازسه برابر افراد سالم بود.بنابراین تلاش در جهت کاهش استرس ها و کسب مهارت های زندگی و مواجهه مناسب و منطقی با استرس ها برسلامت عمومی جامعه و کاهش بروزسرطان هاتاثیر می گذارد.