حواله اکران "پله آخر" در سینما آزادی صادر شد

حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش با اعلام این خبر درباره حواله صادر شده نمایش فیلم‌های در نوبت اکران به خبرنگار مهر، گفت: حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش از ارائه حواله نمایش برای اکران فیلم "پله آخر" به کارگردانی علی مصفا از تاریخ 22 بهمن ماه در گروه سینما آزادی خبر داد.

وی در ادامه افزود: فیلم "کریستال" به کارگردانی محسن محسنی‌نسب و "اینجا آخر دنیا" به کارگردانی شراره یوسف‌نیا از تاریخ 23 بهمن ماه در گروه آزاد اکران می‌شود.

کاوش در پایان افزود: همچنین فیلم "آدم آهنی" به کارگردانی رحیم بهبودی‌فر از تاریخ 11 بهمن ماه در گروه سینما عصر جدید به اکران عمومی درمی‌آید.