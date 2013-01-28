غلامرضا حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت پست برای ایجاد امکان ارتباط مستمر و پویا با مشتریان و به منظور افزایش رضایت‌مندی آنها، سامانه الکترونیکی پیگیری مرسولات ثبتی راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این سامانه علاوه بر ارتقای سطح کیفی خدمات پستی، امکان مانیتورینگ نحوه ارایه سرویس‌های پستی را برای مسئولان ارشد شرکت فراهم خواهد کرد.

حمیدی تصریح کرد: مشتریان شرکت پست از طریق این سامانه با مراجعه به پرتال شرکت در قسمت پیگیری مرسولات و ورود بارکد 20 رقمی برای مرسولات داخلی و 13 رقمی برای مرسولات خارجه از سرنوشت مرسوله خود آگاه خواهند شد.

مدیر کل پست استان البرز افزود: اگر برای مشتریان پاسخ مناسبی حاصل نشد می‌توانند برای پیگیری بیشتر با سامانه الکترونیکی پیگیری مرسولات ثبتی ارتباط برقرار نمایند.

وی در خصوص نحوه فعالیت این سامانه اظهار داشت: با ورود به این سامانه به صورت اتوماتیک اطلاعات نوع مرسوله و بارکد در سیستم درج و مشتری پس از وارد کردن مشخصات فردی، مشکل پیش آمده را مطرح تا مرکز در اسرع وقت امکان بررسی را برای واحد کیفیت و مدیران واحدهای ستادی و اجرایی فراهم نماید.

حمیدی اذعان داشت: پس از ارسال درخواست از سوی مشتری، مدیران ستادی و اجرایی و مدیران واحدهای امور کیفی شرکت از طریق سامانه گزارشات مدیریتی امکان مشاهده و بررسی درخواست را خواهند یافت.

وی گفت: بی تردید این سیستم در امور کیفی سرویس‌های ثبتی و مشتری‌مداری کمک قابل توجهی خواهد نمود و در آینده نزدیک امکان تفکیک گزارش بر اساس استان و شهر فرستنده و گیرنده را نیز خواهد داشت.