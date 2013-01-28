۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

طی دهه فجر؛

بزرگترین سردخانه خاورمیانه در رباط کریم افتتاح می شود

رباط کریم - خبرگزاری مهر: فرماندار رباط کریم از افتتاح بزرگترین سردخانه خاورمیانه همزمان با دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سردخانه کوه یخ در مساحتی بالغ بر 12 هزار مترمربع به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روستای یقه رباط کریم افتتاح می شود.

وی افزود: این سرخانه به عنوان بزرگترین سردخانه خاورمیانه، مرکز توزیع گوشت کشور خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: سردخانه مذکور با 200 میلیارد ریال اعتبار احداث شده و که طی چند روز آینده بهره برداری می شود.

سلیمان پور ادامه داد: ظرفیت این سردخانه 30 هزار تن و قادر به نگهداری گوشت و سبزیجات در دمای تا 18درجه زیر صفر است.

