بزرگترین سردخانه خاورمیانه در رباط کریم افتتاح می شود

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سردخانه کوه یخ در مساحتی بالغ بر 12 هزار مترمربع به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روستای یقه رباط کریم افتتاح می شود.

وی افزود: این سرخانه به عنوان بزرگترین سردخانه خاورمیانه، مرکز توزیع گوشت کشور خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: سردخانه مذکور با 200 میلیارد ریال اعتبار احداث شده و که طی چند روز آینده بهره برداری می شود.

سلیمان پور ادامه داد: ظرفیت این سردخانه 30 هزار تن و قادر به نگهداری گوشت و سبزیجات در دمای تا 18درجه زیر صفر است.