  1. بین الملل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

مشاور ویژه اوباما:

بزودی انقلاب بزرگی در عربستان رخ خواهد داد

بزودی انقلاب بزرگی در عربستان رخ خواهد داد

مشاور ویژه رئیس جمهور آمریکا اخیرا در یادداشتی برای اوباما نوشت: پیش بینی می شود بزودی انقلابی در عربستان رخ دهد که مصالح آمریکا در منطقه را در معرض خطر قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "بروس ریدل" مشاور ویژه رئیس جمهور آمریکا اخیرا در یادداشتی ، وقوع انقلاب در عربستان سعودی را بسیار نزدیک و محتمل دانست.

وی در این یادداشت تاکید کرد: سرنگونی خاندان حاکم در عربستان سعودی در نهایت به موضوع قابل تحققی تبدیل شده است. مسئله ای که آمریکا و مصالح این کشور در خاورمیانه را در معرض خطر قرار داده است.

ریدل تاکید می کند که حوادث جهان عرب باعث شده وقوع انقلاب در عربستان که امری غیر ممکن به نظر می رسید، به موضوع قابل تحققی تبدیل شود.

الملک عبدالله بن عبد العزیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وی پیش بینی می کند که در دومین دوره ریاست جمهوری اوباما انقلاب مذکور در عربستان رخ دهد. به نظر ریدل  تا ابد نمی توان نظام پادشاهی مطلقه را در عربستان سعودی متصور شد.

ریدل نظام پادشاهی عربستان را به نظام حاکم بر فرانسه در زمان لوئی چهاردهم تشبیه کرده و می نویسد: وقوع انقلاب در عربستان، موضع آمریکا در تمامی بخشها را تضعیف کرده که این امر فاجعه ای تمام عیار برای واشنگتن محسوب می شود.

وی حتی خواستار در اختیار گذاشتن بهترین ابزارهای اطلاعاتی و جاسوسی در دسترس رئیس جمهور آمریکا برای اطلاع دقیق از روند امور در عربستان می شود، تا در صورت وقوع یک اتفاق غیرمنتظره برای آن آمادگی داشته باشد.

مشاور ویژه اوباما عوامل وقوع انقلاب در عربستان را مشابه یمن و مصر می داند و تاکید می کند: افزایش جمعیت فعالان نسل جوان، افزایش میانگین بیکاری، تبعیض میان زنان و مردان و اختلافات اقلیمی سنتی و قدیمی از جمله مهمترین این عوامل محسوب می شوند.

کد مطلب 1802754

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