به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که یکشنبه شب تحت عنوان "گرن گالا دل کالچو" برگزار شد، برترین‌های سال فوتبال ایتالیا معرفی شدند که در این میان یوونتوسی‎ها بیشترین سهم را از برترین‎ها داشتند.

بر این اساس، "آندره آ پیرلو" به عنوان بازیکنی که فصلی عالی را به همراه یوونتوس پشت سر گذاشت به عنوان برترین بازیکن سال فوتبال ایتالیا برگزیده شد.

فهرست برترین‌های سال 2012 فوتبال ایتالیا به شرح زیر است:

* بهترین بازیکن: آندره آ پیرلو (یوونتوس)

* بهترین مربی: آنتونیو کونته (یوونتوس)

* بهترین بازیکنان جوان سری آ: لوییس موریل (اودینزه) و استفان الشراوی (میلان)

* بهترین بازیکنان جوان سری بی: چیرو ایموبیل (جنوآ) و لورنزو اینسیگنه (ناپولی) و مارکو وراتی (پاریسن ژرمن)

* بهترین تیم: یوونتوس

* بهترین داور: نیکلا ریتزولی

* جایزه یک عمر موفقیت ورزشی: پیپو اینزاگی

* تیم سال: جیانلوییجی بوفون (یوونتوس)، کریستین ماجو (ناپولی)، تیاگو سیلوا (میلان - پاریسن ژرمن)، آندره‌آ بارزاگلی (یوونتوس)، فدریکو بالزارتی (پالرمو - رم)، آندره‌آ پیرلو (یوونتوس)، آنتونیو نوچرینو (میلان)، کلودیو مارکیزیو (یوونتوس)، زلاتان ابراهیموویچ (میلان - پاریسن ژرمن)، ادینسون کاوانی (ناپولی)، آنتونیو دی ناتاله (اودینزه)