به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی در نشست خبری پیش از بازی پیکان با استقلال که امروز در سازمان لیگ برگزار شد، درخصوص بازگشتش به لیگ برتر اظهار داشت: ملکیان مدیرعامل باشگاه پیکان از من خواست که به این تیم کمک کنم و من هم به خاطر دوستی و رفاقتی که با او داشتم به پیکان آمدم تا آنچه که در توان دارم برای این تیم بگذارم.

وی با تاکید بر اینکه به جای کسی به پیکان نیامده است، خاطرنشان کرد: از عبدالله ویسی و دستیارانش تشکر می‌کنم. آنها واقعا در پیکان زحمت کشیدند و هر نتیجه‌ای که تا پایان فصل به دست بیاید او و همکارانش هم در آن دخیل هستند.

سرمربی جدید پیکان با اشاره به شرایط ویژه تیمش گفت: چون شناخت کاملی از بازیکنان نداشتم مجبور شدم امروز 45 دقیقه تمرین برگزار کنم. امیدوارم تا پایان فصل درکنار بازیکنان نتایج خوبی بگیریم.

کریمی در خصوص بازی با استقلال هم یادآور شد: امیدوارم بازیکنانم بازی خوبی مقابل استقلال ارائه بدهند. از استقلال شناخت خوبی دارم. آنها مستحق صدرنشینی هستند ولی ما هم برای گرفتن امتیاز ناامید نیستیم. من همان راهی را در پیکان می‌روم که ویسی رفت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برای ماندن پیکان در لیگ تضمینی می‌دهد یا خیر، گفت: برای هیچ کاری هیچ تضمینی وجود ندارد. اگر می‌توانستم آینده را حدس بزدم ابتدای سال 91 تمام سکه‌ها را می‌خریدم و بعدا آنها را با قیمت خوب می‌فروختم! به هر حال ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم.. هرچند کارمان سخت است ولی من به انجام کار سخت عادت دارم.

تیم‌های فوتبال پیکان و استقلال فردا در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.