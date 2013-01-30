به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت‎ماه گذشته که فینال رقابت‌های باشگاه‎های غرب آسیا میان دو تیم مهرام و الریاضی در تهران برگزار شد، هاکوب خاجیریان، دبیر فیبا آسیا در مورد حضور هروس آوانسیان در راس کمیته داوران فیبا آسیا مذاکراتی را با وی انجام داد.

در همین راستا و پس از جدی‌تر شدن مذاکرات نامه رسمی فیبا آسیا جهت پذیرفتن شرایط ریاست کمیته داوران برای آوانسیان ارسال شد. این داور بین‌المللی هم بعد از دریافت این نامه و پذیرش شرایط آن، موافقت قطعی خود را برای پذیرفتن این مسئولیت آغاز کرد.

اول فوریه برابر با 13 بهمن‌ماه آغاز رسمی ریاست چهارساله هروسن آوانسیان در کمیته داوران فیبا آسیا محسوب می‌شود. بر این اساس از جمعه آینده دوره ریاست آوانسیان در کمیته داوران فیبا آسیا آغاز می‌شود. محل مقر این کمیته در بیروت است و به همین دلیل قرار بود این داور ایرانی که از سال 1991 کار قضاوت را آغاز کرده است، سفری به لبنان داشته باشد تا ریاست آسیایی‌اش را در دفتر کارش آغاز و پیگیری کند اما او با تاخیر به لبنان سفر خواهد کرد.

آوانسیان در این زمینه به خبرنگار مهر توضیح داد و گفت: قرار بود پیش از اول فوریه به لبنان سفر کنم اما یک هفته تا 10 روز تاخیر خواهم داشت. البته جای نگرانی نیست چون علت تاخیرم در سفر به لبنان مسائل فنی نیست. در واقع منزلی که برای سکونت من در نظر گرفته شده، هنوز آماده نیست و به همین دلیل فعلا به بیروت نمی‌روم.

وی در مورد اهم برنامه‌های اولیه خود در کمیته داوران فیبا آسیا هم توضیح داد و گفت: در هر یک از 44 کشوری که عضو فیبا آسیا هستند، سالیانه باید یک دوره آموزش داوری برگزار شود. این برنامه‌ای است که بر مبنای برنامه گرفته شده از فیباست.

این داور ایرانی ادامه داد: باید بعد از مشخص شدن زمان برگزای دوره‌های آموزشی مورد نظر در هر یک از کشورهای عضو، مدرس آن را هم مشخص کنیم. این اولین کاری است که برای سال 2013 باید انجام دهیم.

آوانسیان خاطرنشان کرد: البته علاوه بر این باید برای پنج دوره مسابقاتی که طی سال جدید میلادی در سطح آسیا برگزار می‌شود هم برنامه ریزی کنیم. البته رسیدگی به وضعیت دوره‌های آموزشی برنامه جدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، هروس آوانسیان در حالی ریاست کمیته داوران فیبا آسیا را بر عهده گرفته است که مسئولیت کمیته داوران هیات استان تهران را هم بر عهده دارد. در غیاب وی چه کسی مسئول رسیدگی به امور این کمیته است؟

وی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: قرارداد من با هیات تهران تا پایان اسفندماه است و من با تاخیری که دارم، اواسط بهمن‌ماه عازم لبنان می‌شوم. برای یک ماه و نیمی که نیستم برنامه ریزی کامل کردم. در مورد کلاس‌های آموزشی برنامه ریزی کردم و داوران مسابقات را هم تعیین کرده‌ام. طی مدتی هم که نیستم تا زمان اتمام قراردادم به صورت تلفنی کارها را پیگیری خواهم کرد. ضمن اینکه در غیاب من امیرحسین صفرزاده به صورت حضوری کارها را دنبال خواهد کرد.