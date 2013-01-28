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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

دهه فجر

12 پروژه عمرانی در شهرک‌های صنعتی افتتاح می‌شود

12 پروژه عمرانی در شهرک‌های صنعتی افتتاح می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان از بهره برداری از 12 پروژه عمرانی در دهه مبارک فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعادت بهرامی گفت: 12 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال همزمان با ایام الله دهه فجر در شهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: این پروژه ها شامل اجرای شبکه برق و برق رسانی، اجرای خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ، اجرای شبکه گازرسانی و سیستم حفاظت کاتدیک و محوطه سازی و اجرای عملیات آسفالت است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان ادامه داد: پروژه های یاد شده در شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرومیمه، کاشان، نجف آباد، گلپایگان، تیران و کرون و دهاقان است.
 

کد مطلب 1802759

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