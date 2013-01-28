قرآن نجات بخش انسانها است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی در مراسم گشایش سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم کشور افزود: پیروی از قران انسان را به کمال و معرفت می رساند.



امام جمعه ساری گفت: کتاب قرآن همانند سفره ای پر از نعمات و برکات الهی است که خداوند منان به بندگانش هدیه کرده است.



وی افزود: اگر انسان بتواند نعمتی را که خداوند برای بندگانش مهیا کرده است بخوبی استفاده کند هرگز دچار مشکلات و معضلات زندگی نخواهد شد.

برخورد دستگاه قضایی با برهم زنندگان امنیت

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی با برهم زنندگان امنیت در جامعه برخورد می کند، گفت: تشکیلات قضایی در صورت هر گونه اثبات تخلف برابر قانون جاری با افراد خاطی برخورد قانونی خواهد کرد.

حجت الاسلام حسین طالبی در نشست مسئولان حوزه های قضایی استان، خواستار برخورد جدی با برهم زنندگان امنیت و نظم در جامعه شد.



رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه برخی به دنبال منحرف نمودن افکار عمومی جامعه هستند، گفت: باید با کسانی که مردم را از مسیر اصلی هدایت و رشد گمراه می کنند با جدیت و هوشیاری کامل برخورد شود.

برگزاری باشکوه محافل قرآنی

معاون فرماندار قائم شهر، بر برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه ها و محافل قرآنی در دهه فجر و هفته وحدت در این شهرستان تاکید کرد.

علی علی نژاد در نشست هماهنگی برنامه محافل قرآنی دهه فجر و هفته وحدت با از قرآن و عترت به عنوان دو امانت پیامبر (ص) نزد مسلمانان یاد کرد و گفت: قائم شهر، شهر منتسب به امام زمان (عج) بوده و همه باید برای رونق عضویت در آن تلاش کنند و بالاترین جایگاه توسعه معنویت همان تمسّک به قرآن و اهل بیت است.



وی با اشاره به مطلوب بودن فعالیت های قرآنی در شهرستان قائم شهر در مقایسه با دیگر شهرستان های مازندران، بر لزوم هماهنگی تمامی دستگاهها برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن محافل قرآنی تاکید کرد.

برنامه های واحد هنر های تجسمی حوزه هنری

حوزه هنری مازندران، در آستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سه نمایشگاه آثار تجسمی در سطح استان برگزار می کند.



علیرضا پاک بین، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران از برپایی سه نمایشگاه آثار تجسمی در استان خبر داد و گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه فجر نمایشگاه آثار تجسمی شامل 30 اثر پوستر با موضوع فجر انقلاب از هنرمندان فعال گروه گرافیک حوزه هنری استان در محل گالری خانه سوره این مرکز برپا می کند.



وی گفت: این مرکز با گسترش نمایشگاه های تجسمی در دیگر نقاط استان جهت دسترسی هنرمندان به آثار هنری، نمایشگاهی شامل 30 اثر پوستر با موضوع بصیرت انقلابی در محل اردوگاه شهید رجایی شهرستان فریدونکنار، نمایشگاهی شامل 50 اثر کاریکاتور با موضوع فرار شاه و سقوط نظام سلطنتی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گلوگاه در این مرکز برگزار می کند.



برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی 4 رنگ

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی چهار رنگ، از 16 بهمن ماه در سالن مجتمع فرهنگی هنری ساری برپا می شود.

سید مهدی سعیدی ساروی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساری گفت: به منظور حمایت از هنرمندان هنرهای تجسمی و تشویق آنان در جهت ارائه آثار خود ، نمایشگاه آثار هنرمندان هنرهای تجسمی در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی برپا می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه، تعداد 50 اثر تابلوهای نقاشی و صنایع دستی و آثار حجمی از جمله سفال در معرض دید عموم قرار می گیرد.