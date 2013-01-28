شماره اول دوفصلنامه «اسلام و مدیریت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از انتشار این مجله گسترش و تعمیق مطالعات و پروژه های تحقیقاتی در زمینه مدیریت اسلامی و زمینه سازی جهت تولید علم مدیریت اسلامی ذکر شده است و این نشریه بنا دارد به صورت علمی و تخصصی به مبانی، اصول و مسائل مدیریت با دیدگاه اسلامی بپردازد.

در اولین شماره این دوفصلنامه مقالاتی نظیر، الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی(ره)، تدوین مدیریت اثر بخش مسجد، تأملی بر رابطه فضلیت و صلاحیت در مدیریت اسلامی، مدیریت اسلامی از التقاط ایدئولوژیک تا التقاط عملی و شاخص های عدالت در سازمان به رشته تحریر درآمده است.

علاقه مندان می توانند جهت استفاده از مقالات اولین شماره دو فصلنامه «اسلام و مدیریت» به آدرس www.im.rihu.ac.ir مراجعه نمایند.