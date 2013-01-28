پیشنهاد قطع رابطه با ترکیه/ سفر احتمالی شیخ سلفی به اربیل و الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر قریب الوقوع یوسف قرضاوی به عراق، پیشنهاد قطع رابطه بغداد و آنکارا و درخواست پناهندگی سیاسی طارق عزیز به انگلیس و آزادی 100 زندانی در استان دیاله تیتر یک رسانه های امروز عراق را تشکیل می دهند.

پیشنهاد قطع رابطه با ترکیه

سومریه نیوز گزارش داد: "یاسین مجید" یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون از دولت عراق و وزارت امور خارجه این کشور خواست که سفیر ترکیه در بغداد را اخراج و تمام روابط دو کشور قطع شود، چرا که آنکارا دائما در امور داخلی عراق دخالت می کند.

وی در یک کنفرانی خبری در پارلمان با بیان این مطلب افزود: ترکیه دوست عراق نیست و به دشمن این کشور تبدیل شده است.

آزادی 100 زندانی در استان دیاله

گفتنی است ترکیه روز شنبه در راستای اقدامات مداخله جویانه خود کنفرانسی را تحت عنوان "کمک به انتفاضه ملت عراق" برگزار کرد. اقدامات و مواضع اخیر ترکیه در قبال عراق در تشدید ناامنی و بی ثباتی در این کشور نقش بسزایی داشته است.

"غالب عطیه" فرماندهی عملیات دجله امروز از آزادی 100 بازداشتی در استان دیاله خبر دادند. وی اظهار داشت : این افراد پس از تحقیق درباره در پرونده هایشان از سوی کمیته های ویژه در استان آزاد شدند و طی روزهای آتی شمار دیگری از افراد بازداشت شده آزاد خواهند شد.

فرماندهی عملیات دجله روز جمعه اعلام کرده بود چهار کمیته حقیقت یاب برای بررسی پرونده بازداشتی های استان دیاله تشکیل شده است. آزادی زندانیان یکی از خواسته های معترضان در برخی استان های سنی نشین عراق از جمله الانبار، نینوا، صلاح الدین، کرکوک، دیاله و برخی مناطق بغداد به شمار می رود.

سفر قرضاوی به عراق

خبرگزاری النخیل گزارش داد: یک منبع نزدیک به ریاست منطقه کردستان عراق از سفر قریب الوقوع "یوسف القرضاوی" به اربیل و سپس استان الانبار خبر داد.

بنا بر اعلام منابع اطلاع رسانی محلی، شیخ قرضاوی رئیس گروه موسوم به اتحادیه جهانی علمای مسلمان در سفر به الانبار قصد دارد معترضان را این استان را به ادامه اعتراضات علیه دولت عراق تشویق کند. در همین حال ائتلاف کردستان عراق با بیان اینکه اخبار مربوط به این سفر را شنیده است اما آن را تایید یا تکذیب نکرده است.



این شیخ سلفی مواضع خصمانه ای علیه ایران و سوریه از محورهای مهم جبهه مقاومت در پیش گرفته است و مواضعش کاملا با آل ثانی و دیگر رژیمهای عربی مزدور آمریکا هماهنگ است.

واکنش جریان صدر

در همین حال جریان صدر اعلام کرد که سفر یوسف قرضاوی به عراق به دلیل مواضع ضد شیعی وی مشکلات کنونی این کشور را دوچندان خواهد کرد. جریان صدر در عین حال از سفر شخصیت های مذهبی به عراق که باعث مهار اختلافات طایفه ای در این کشور می شوند استقبال کرد.

درخواست پناهندگی سیاسی طارق عزیز به انگلیس

طارق عزیز از مقامات رژیم دیکتاتوری صدام اخیرا به انگلیس درخواست پناهندگی سیاسی داده است.

وی از طریق وکیل خود و با ارسال نامه ای به وزیر خارجه انگلیس درخواست کرده است با هشت نفر از اعضای خانواده خود به انگلیس پناهنده شود.

طارق عزیز 73 ساله در آوریل 2003 چند روز پس از ورود به بغداد خود را به نظامیان آمریکایی تحویل داد.

ادامه بحران به تجزیه عراق منجر می شود

خبرگزاری براثا به نقل از "امیر الکنانی" رئیس فراکسیون پارلمانی جریان صدر موسوم به "الاحرار" اعلام کرد: ادامه بحران در عراق و حل نشدن آن به تجزیه کشور منجر خواهد شد.

وی در یک گفتگوی خبری با بیان این مطلب افزود: مشکلات در عراق از مرحله اختلاف سیاسی به اختلاف در خیابان ها منتقل شده است که این امر پیامدهای منفی برای کشور به همراه داشته است.

الکنانی خاطرنشان کرد: ملت عراق به بحران عادت کرده است و تا بحرانی به اتمام می رسد بحران و مشکل جدیدی آغاز می شود چرا که میان گروه های سیاسی اعتماد و پایبندی به تعهداتشان وجود ندارد.