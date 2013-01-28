رشد 5 درصد حمل مسافر در راه آهن شرق/ ایجاد امکان جدید برای قطار طبس - مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورفخری بهابادی پیش از ظهر امروز در نشست معاون عمرانی استاندار یزد با خبرنگاران و 10 نفر از مدیران کل حوزه عمرانی استان یزد اظهار داشت: تعداد 872 هزار و 560 نفر مسافر نیز طی 9 ماهه سال جاری از طریق 10 رام قطار مسافری جابه‌جا شده‌ اند.

وی مسیر جابجایی این تعداد مسافر را شهرهای بندرعباس - مشهد، شیراز- مشهد، کرمان - مشهد، اصفهان - مشهد، یزد - مشهد، خواف - مشهد و بالعکس برشمرد.

پورفخری همچنین از افزوده شدن یک سالن کوپه ‌ای خواب به قطار محلی طبس - مشهد خبر داد.



وی همچنین با اشاره به برنامه پیش بینی شده برای بخش حمل و نقل باری در راه آهن شرق عنوان کرد: طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده تناژ بارگیری باید به میزان یک میلیون و 954 هزار و 795 تن برسد که تا پایان آبان یک میلیون و 684 هزار و530 تن بارگیری محقق شده است.

پورفخری تاکید کرد: عمده ترین بار قابل حمل توسط خطوط ریلی راه آهن شرق سنگ آهن، سیمان و زغال‌سنگ است.

مدیرکل راه‌آهن شرق همچنین با اشاره به افزایش درآمد این اداره کل در این مدت گفت: بالغ‌بر 456 میلیارد و 558 میلیون ریال نیز از محل باربری در راه‌آهن درآمد داشته‌ایم.



وی با اشاره به افزایش میزان تن‌کیلومتر خالص و ناخالص در این مدت گفت: تن‌کیلومتر خالص با رشد 25 درصدی به عدد یک میلیارد و 599 میلیون و 501 هزار و 610 رسیده است و تن‌کیلومتر ناخالص با رشد 22 درصدی به عدد دو میلیارد و 744 میلیون و 238 هزار و 230 رسیده است.

وی با اشاره به رشد تناژ حمل سنگ آهن در سال جاری اظهار داشت: این محصول با رشد 136 درصدی نسبت به مشابه سال قبل در راه آهن شرق جابه‌جا شده است که از ایستگاه‌های سنگان، خواف، رباط پشت‌بادام، سه چاهون و بیشه به میزان یک میلیون و 280 هزار و 403 تن بوده است.

راه آهن شرق بیش از هزار کیلومتر طول دارد و طولانی ترین خط ریلی کشور به شمار می رود.