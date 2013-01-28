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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

پورفخری خبر داد:

رشد 5 درصد حمل مسافر در راه آهن شرق/ ایجاد امکان جدید برای قطار طبس - مشهد

رشد 5 درصد حمل مسافر در راه آهن شرق/ ایجاد امکان جدید برای قطار طبس - مشهد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه آهن شرق از افزایش میزان حمل و نقل مسافر از طریق راه آهن شرق خبر داد و گفت: میزان جابجایی مسافر در نه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش پنج درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورفخری بهابادی پیش از ظهر امروز در نشست معاون عمرانی استاندار یزد با خبرنگاران و 10 نفر از مدیران کل حوزه عمرانی استان یزد اظهار داشت: تعداد 872 هزار و 560 نفر مسافر نیز طی 9 ماهه سال جاری از طریق 10 رام قطار مسافری جابه‌جا شده‌ اند.

وی مسیر جابجایی این تعداد مسافر را شهرهای بندرعباس - مشهد، شیراز- مشهد، کرمان - مشهد، اصفهان - مشهد، یزد - مشهد، خواف - مشهد و بالعکس برشمرد.

پورفخری همچنین از افزوده شدن یک سالن کوپه ‌ای خواب به قطار محلی طبس - مشهد خبر داد.
 

وی همچنین با اشاره به برنامه پیش بینی شده برای بخش حمل و نقل باری در راه آهن شرق عنوان کرد: طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده تناژ بارگیری باید به میزان یک میلیون و 954 هزار و 795 تن برسد که تا پایان آبان یک میلیون و 684 هزار و530 تن بارگیری محقق شده است.

پورفخری تاکید کرد: عمده ترین بار قابل حمل توسط خطوط ریلی راه آهن شرق سنگ آهن، سیمان و زغال‌سنگ است.

مدیرکل راه‌آهن شرق همچنین با اشاره به افزایش درآمد این اداره کل در این مدت گفت: بالغ‌بر 456 میلیارد و 558 میلیون ریال نیز از محل باربری در راه‌آهن درآمد داشته‌ایم.
 

وی با اشاره به افزایش میزان تن‌کیلومتر خالص و ناخالص در این مدت گفت: تن‌کیلومتر خالص با رشد 25 درصدی به عدد یک میلیارد و 599 میلیون و 501 هزار و 610 رسیده است و تن‌کیلومتر ناخالص با رشد 22 درصدی به عدد دو میلیارد و 744 میلیون و 238 هزار و 230 رسیده است.

وی با اشاره به رشد تناژ حمل سنگ آهن در سال جاری اظهار داشت: این محصول با رشد 136 درصدی نسبت به مشابه سال قبل در راه آهن شرق جابه‌جا شده است که از ایستگاه‌های سنگان، خواف، رباط پشت‌بادام، سه چاهون و بیشه به میزان یک میلیون و 280 هزار و 403 تن بوده است.

راه آهن شرق بیش از هزار کیلومتر طول دارد و طولانی ترین خط ریلی کشور به شمار می رود.

کد مطلب 1802768

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