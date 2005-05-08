احتمال بارش باران طي سه روز آينده در كشور

محمد شاملو درگفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : با ورود سيستم هواي ناپايدار از شمال غربي كشور، از فردا تا چهارشنبه سراسر كشور بخصوص نيمه شمالي با كاهش نسبي دما مواجه خواهد بود كه تهران نيز تا 2 درجه كاهش دما دارد.

وي تاكيد كرد : اين ناپايداري با شدت بارندگي ، وزش باد ، رگبار و رعد و برق همراه است وهواي مناطق شمال غرب كشور بخصوص استانهاي آذربايجان شرقي وغربي ، زنجان و كردستان سردتر مي شود كه اين وضعيت تا سه روز ادامه مي يابد .

كارشناس سازمان هواشناسي تاثير اين سامانه را نسبت به ساير شهرهاي شمالي كشور خفيف تر دانست و افزود : نيمه جنوبي كشور نيز در اثر ورود اين سيستم با وزش باد شديد ، گرد و خاك و همراه با رعد و برق پيش بيني مي شود اما شدت بارندگي آن كمتر از دو سيستم قبلي است كه طي دو ماه اخير كشور را فرا گرفت .