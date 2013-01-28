وصول عوارض خودرو بابت استفاده از خدمات زیر ساختی شهر مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عوارض خودرو تنها بابت آلودگی هوا وصول نمی شود بلکه علت وصول این عوارض استفاده از خدمات زیر ساختی شهر است.

وی افزود: در سال 91 پیش بینی دریافت عوارض از 860 هزار خودرو مشهدی شده است که در صورت وصول 12 میلیارد تومان از این محل می توانیم دریافت داشته باشیم.

انتظاری تاکید کرد: امسال استقبال مردم در پرداخت عوارض خودرو افزایش خوبی داشته و 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش در پرداخت عوارض خودرو داشتیم .

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد گفت: تا این مرحله از کل مبلغ عوارض خودرو هفت میلیارد تومان وصول شده است.

وی گفت: به ازای هر ماه تاخیر دو در صد جریمه لحاظ خواهد شد و اگر به دلیلی خودروها در پارکینگ های راهنمایی و رانندگی توقیف شوند ترخیص آنها مبنی بر تسویه حساب با شهرداری است.

انتظاری گفت: نیروی انتظامی در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی و خودرو هایی که عوارض نپرداخته باشد اعمال قانون می کند و علاوه بر آن ده هزار تومان جریمه لحاظ می کند.

وی تاکید کرد: همکاران ما در محل پلاک گذاری خودروها و پارکینگ های خودرو و جایگاههای سی ان جی مستقر شده اند و صاحبان خودرو می توانند با کمترین صرف وقت عوارض خود را بپردازند.

انتظاری با اشاره به تفاهم نامه با 18 شهرداری کشور برای وصول عوارض خودرو گفت: در اقدامی جدید پیمانکاران شهرداری با حضور در ادارات و مجتمع های مسکونی عوارض خودرو را در محل از افراد دریافت می کنند.