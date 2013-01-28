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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

مرادی در گفتگو با مهر:

یادواره تئاتر خیابانی انقلاب در کرمانشاه برگزار می شود

یادواره تئاتر خیابانی انقلاب در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر تئاتر خیابانی استان کرمانشاه از برگزاری یادواره تئاتر خیابانی انقلاب در کرمانشاه خبر داد.

مجتبی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تئاتر با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، بسیج دانشجویی و دانشگاه علمی کاربردی در ایام دهه فجر برگزار می شود.

وی افزود: این یادواره در قالب چهار نمایش خیابانی اجرا می شود، که هر کدام از این نمایش ها 10 اجرا دارند و درایام دهه فجر 40 روز اجرا خواهیم داشت.

مرادی ادامه داد: برگزاری این اجراها بر عهده دفتر تئاتر خیابانی استان کرمانشاه است و این نمایش ها را انشاالله با موفقیت و رضایت مردم پشت سر خواهیم گذاشت.

وی گفت: محل اجرای این نمایش های خیابانی، در پارک شاهد، مزار شهدا، پارک لاله، پارک کوهستان و دانشگاه های سطح استان است.

وی در خصوص موضوع نمایش ها و نام آنها گفت: موضوع نمایش ها ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است و نمایش انقلاب در پیاده رو- به کارگردانی مجتبی مرادی، نمایش قاب ها – به کارگردانی مرتضی اسدی مرام، نمایش بازیگر انقلابی – سعید ذبیهی و نمایش مصاحبه – هومن روح تافی نمایش هایی هستند که در این یادواره به نمایش در می آیند.

کد مطلب 1802771

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