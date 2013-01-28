به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین سالگرد انقلاب مصر، مناطق مختلف این کشور شاهد تنشهایی است که مردم این کشور را بیش از پیش به یاد روزهای انقلاب و درگیری با نیروهای امنیتی نظام مبارک انداخته است. در همین حال صدور حکم اعدام برای 21 متهم پرونده ورزشگاه به منزله بنزین روی آتش ناآرامیهای مصر بود و این کشور را دستخوش درگیریهای خونین متعددی کرد.

برخی تحلیلگران معتقدند چگونگی مدیریت این وقایع از سوی دولت مصر درست نبوده و "محمد مرسی" می توانست با در نظر گرفتن تدابیری از وقوع این گونه ناآرامیها جلوگیری کند.

در همین رابطه صبح امروز با "کمال الهلباوی" از رهبران سابق جنبش اخوان المسلمین در تهران به گفتگو پرداختیم که مشروح آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

خبرگزاری مهر : پس از ناآرامیهای شدید رخ داده در نقاط مختلف مصر به ویژه شهر پورت سعید و سخنرانی شب گذشته "محمد مرسی"، اوضاع این کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

- کمال الهلباوی: اوضاع مصر در شرایط بسیار دردآور و آزاردهنده است. این اوضاع نتیجه اشتباهاتی متعددی است که از زمان انقلاب تاکنون رخ داده است. رئیس جمهور مصر نیز در شرایط کنونی که اختلافات افزایش پیدا کرده، نمی تواند عملکرد مثبتی داشته باشد.

معتقدم مرسی باید در ابتدا این شکاف ایجاد شده میان اقشار مختلف جامعه را از بین ببرد. این مایه ننگ یک حکومت اسلامی است که حالت فوق العاده و حکومت نظامی در کشور اعلام کند و یا ارتش را برای حمایت از خود وارد خیابانها کند.

یک حکومت اسلامی باید برای مردم، رفاه و آسایش به ارمغان آورد. این حکومت باید به مطالبات آزادیخواهانه ملت توجه جدی داشته باشد و عدالت اجتماعی را برای آنها به ارمغان آورد.







دولت اسلامی باید مظهر و الگوی کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر باشد. متاسفانه این مسائل در مصر به دلایل متعددی محقق نشده است.

نخست اینکه در مصر، انقلاب بزرگی به وقوع پیوست، اما متاسفانه این انقلاب از یک رهبر برخوردار نبود و همچنان نیست. اگر انقلاب مصر دارای رهبری واحد بود، می توانست حامی اهداف انقلاب باشد و از سوی دیگر با دولت و رئیس جمهور همکاری و تعامل داشته باشد.

اما انقلاب بدون رهبری، هرگز به اهدافی که از پیش تعیین شده است، نمی رسد. ما امیدواریم به زودی در مصر شرایط آرام و با ثبات سیاسی و اجتماعی برقرار شود.

*محمد مرسی برای حل بحران موجود و برقراری امنیت در کشور باید دست به چه اقداماتی بزند؟ آیا او می تواند مصر را از بحران فعلی خارج کند؟

- محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور مصر باید با جریانهای انقلابی، گروههای خشمگین و احزاب سیاسی دیگر ارتباط برقرار کند و دایره حکومتی در مصر را با حضور آنها توسعه دهد. وی باید از حضور این جریانها در اداره امور کشور استفاده و برخی مسئولیتهای دولتی را به این گروهها واگذار کند.

در واقع باید دایره اعضای حکومت از تمرکز بر حضور جریانهای اسلامی تغییر کرده و دیگر گروهها نیز به طور جدی وارد این دایره شده تا خود را در امور کشور نقش آفرین و تاثیرگذار احساس کنند.

از سوی دیگر رئیس جمهور مصر باید به وعده های بسیار زیادی که به مردم از زمان پیروزی در انتخابات تاکنون داده، عمل کند.