ادامه خشم مردمی از آل سعود / خفقان سیاسی در امارات و قطر

حمایت رئیس مجلس امت کویت از نمایندگان شیعی

به گزارش روزنامه القدس العربی،"علی فهد الراشد" رئیس مجلس کویت گفت : کویت نیاز به آشتی و مصالحه دارد.درست است که ما اختلاف دیدگاه داریم، اما اختلافات ما فقط از راه گفتگو و تفاهم غیر مشروط حل می شود.

وی افزود: کسانی که به فکر بین المللی کردن اعتراضات هستند باید خطرناک بودن موضوع را درک کنند، زیرا نتیجه این اقدامات کاملا روشن است و در واقع خیانت محسوب می شود.

رئیس مجلس کویت بیان کرد: کویت کشوری نیست که در آن خفقان وجود داشته باشد و شرایط همزیستی مسالمت آمیز در آن نباشد، در کویت آزادی و دموکراسی وجود دارد.

وی درباره اصلاح قانون انتخابات و تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی افزود: ما به دستگاه قضایی خواه ما را راضی کند یا نکند، احترام می گذاریم و دستگاه قضایی ما مستقل است.

رئیس مجلس کویت درباره تحرکات مخالفان گفت: در میان این گروهها جوانان اصلاح طلب وجود دارند. مشکلات زیادی در نتیجه سهل انگاری طی سالهای طولانی به وجود آمده است، اما اصلاح از طریق تحرکات خیابانی مُیسر نمی شود و ابزار خاص خود را دارد.

وی درباره نگرانی از نقش آفرینی شیعیان پس از نتایج انتخابات افزود: البته ترسی وجود ندارد و نمایندگان شیعی از فرزندان کویت هستند و حق رسیدن به کرسی مجلس امت را از راه انتخاب مردمی آزاد دارند.

رئیس مجلس کویت بیان کرد: کسانی که از نگرانی از وجود شیعیان حرف می زنند، هدفشان دامن زدن به مشکلات طایفه ای است که این موضوع مردود است.

ادامه خفقان در امارات

سالم سعید کبیش دادستان کل امارات اعلام کرد: 94 متهم به براندازی رژیم به دادگاه عالی فدرال تحویل شده اند.

شکنجه گران زندانیان عربستانی

منابع وابسته به مخالفان عربستان اسامی افراد جدیدی را که در شکنجه زندانیان نقش داشته اند، اعلام کردند که از جمله آن می توان به "هانی العنزی" معروف به "ابوسعد" بازجوی زندان الحائر که شکنجه زندانیان برای وی اقدامی تفریحی به شمار می رود و خانواده ها را هنگام ملاقات عزیزانشان بسیار آزار و اذیت می کند، طلال الشهری بازجو در الدمام که بدترین جنایت را علیه بازداشت شدگان مرتکب می شود و نیز بندر الشریف نام برد.

رای دادگاه قطری درباره یک مخالف

دادگاه استیناف قطر رای خود درباره پرونده محمد بن راشد العجمی ملقب به ابن الذیب و محکوم به زندان ابد به اتهام اقدام علیه رژیم را به 25 فوریه موکول کرد.

محمد نجیب النعیمی وکیل العجمی بیان کرد: دادستانی دعوی خود را علیه محمد بن راشد العجمی تکرار و بر حکم زندان ابد وی اصرار کرد و من نیز دفاعیات خود را بیان کردم.

فرار دیپلمات عربستانی از قطر

به گزارش مهر، خبر دیگر اینکه، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دیپلمات سابق سعودی که قرار بود قطر وی را به عربستان تحویل دهد، با کمک کمیته ملی حقوق بشر قطر از این کشور به سوی مغرب فرار کرده است.

در این بیانیه آمده است : مشعل بن ذعار حمد المطیری پنجاه ساله در حال حاضر مغرب به سر می برد.وی قبلا در سفارتخانه عربستان در هلند به سر برده است و پس از فرار از کشورش در آگوست سال 2011 به قطر رفته بود.

محدودیت علیه زندانیان دمام عربستان

برخی منابع وابسته به مخالفان عربستانی اعلام کردند: مسئولان زندان الدمام محدودیتهای شدیدی علیه برخی افراد بازداشت شده ایجاد کرده اند و مانع ملاقات آنها با خانواده هایشان می شوند.

تظاهرات ضد آل سعود در القصیم

منابع وابسته به مخالفان عربستانی از تظاهرات دهها نفر از زنان در القصیم که خواسته آنها آزادی همه زندانیان سیاسی بود خبر دادند.

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود اسیران ما را آزاد کنید. تظاهرات کنندگان به وزارت کشور عربستان درباره خشم مردمی هشدار دادند.

تحرکات مخالفان برای براندازی امیر قصیم

برخی پایگاهها اعلام کردند: استان القصیم دیگر تحمل موارد نقض حقوق بشر از سوی فیصل بن بندر بن عبدالعزیز را ندارد.

این پایگاهها بیان کردند: مخالفان صفحه ای با عنوان امیر القصیم و سرکوب در تویتر راه انداخته اند که موارد نقض حقوق بشر از سوی امیر قصیم را ثبت می کند.

زندانی بی ملاقات

منابع وابسته به مخالفان عربستانی اعلام کردند: خانواده ابو یاسر المهیلب زندانی عربستانی از شش سال قبل نمی توانند الهیلب را ملاقات کنند.

بیکاری معضل جوانان عربستانی

منابع وابسته به مخالفان عربستانی اعلام کردند: یکی از فارغ التحصیلان دانشگاهی در عربستان پس از این نتوانست کاری برای خود به دست آورد، مدرک خود را سوزاند.

خشم مردم از کودک کُشی آل خلیفه

به گزارش شبکه اخبار المنامه، منابع وابسته به مخالفان بحرینی اعلام کردند: مراسم تشییع پیکر قاسم حبیب کودک هشت ساله بحرینی به صحنه درگیری میان مردم و نظامیان رژیم آل خلیفه منجر شد.