۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۹

سنایی:

وحدت و همدلی مردم رمز موفقیت در برابر استکبار جهانی است

نهاوند - خبرگزاری مهر: نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشرفت و تحول در سایه اتحاد و همدلی تحقق پیدا می‌کند و وحدت و همدلی مردم رمز موفقیت در برابر استکبار جهانی است.

 به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سنایی ظهر دوشنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان دخترانه نیک اندیشان در نمازخانه این آموزشگاه، اظهار داشت: وحدت اسلامی اندیشه‌ای بود که از همان روزهای نخست انقلاب اسلامی در ایران مطرح شد و از عمق ریشه‌های فکری، سیاسی و اجتماعی آن سرچشمه گرفت.

سنایی گفت: ایجاد تفرقه بین مسلمانان شیعه و سنی طرح دشمنان انقلاب اسلامی برای جلوگیری از یکپارچه شدن امت اسلام است تا ید واحدی در برابر سیاستهای استکباری باشند.

وی با اشاره به تقارن هفته وحدت و دهه فجر گفت: این تقارن فرصتی مناسب برای تبیین برنامه‌های انقلاب اسلامی و استکبار ستیزی و ولایت پذیری است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دشمنان با برنامه‌ریزی به دنبال برهم زدن اتحاد شیعه و سنی هستند و باید در این زمینه بصیرت داشت و به دشمن اجازه تفرقه افکنی نداد.

مهدی سنایی با بیان اینکه امروز یکی از اولویت‌های اصلی جامعه وحدت بین مسئولان است، اظهار کرد: توسعه و پیشرفت همه‌جانبه کشور در سایه تقویت وحدت امکانپذیر است.  

سنایی با اشاره به تلاش مستمر برای توسعه زیرساخت‌های آموزش و پرورش در نهاوند از ایجاد 9 مدرسه خاص در سال جاری در نهاوند خبر داد.

وی عنوان کرد: مدارس ویژه تیزهوشان موجب شده بخش زیادی از مشکلات والدین دانش‌آموزان نخبه که مجبور بودند برای ادامه تحصیل به مرکز استان و یا تهران عزیمت کنند، رفع شود.

 وی تأکید کرد: باید در کنار توسعه آموزش عالی به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای نیز توجه شود، چراکه در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توان مهارت‌آموزی و زمینه ایجاد اشتغال در جامعه را شاهد بود.

