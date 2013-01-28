صبای قم همچنان شانس اول قهرمانی است/ 6 بازی متوالی را می بریم

محسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تیمش در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، اظهار داشت: ما با 44 امتیاز همچنان اختیار عمل برای قهرمانی در چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال را در کنترل خود داریم.



وی با بیان اینکه شکست تیمش در دیداری که با انگیزه بالا و هجومی بازی کرد برابر گیتی پسند نتیجه عادلانه‌ای نبود، عنوان کرد: ما در این دیدار به لحاظ بدنی کمی مشکل داشتیم و بازیکنان ما نتوانستند از نظر جسمانی خود را با شرایط این بازی وفق بدهند.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: حتی اگر گیتی پسند بازی هفته بیستم خود را ببرد باز هم ما با یک امتیاز بیشتر در صدر جدول رده بندی خواهیم بود و به همه دوستداران فوتسال قول می دهم که در شش بازی باقی مانده با تمام توان فقط سه امتیاز هر بازی را کسب کنیم.



وی یاد آور شد: صبای قم تیم بسیار خوبی است و بازیکنان ارزشمندی داریم، ما یک تیم بزرگ هستیم و نتیجه گرفتن برابر تیمی که خوب فوتسال بازی می کند آسان نیست اما در این دیدار کمی با بدشانسی مواجه شدیم و نتوانستیم بازی را خوب کنترل کنیم.



حسن زاده افزود: اوایل بازی سعی ما این بود که تیم گیتی پسند اصفهان را در زمین مسابقه به طور دقیق ارزیابی کنیم و سپس با روزنه ها و فرصت های نفوذی که آنها به ما می دهند بتوانیم به دروازه این تیم نزدیک شویم اما حالا آن بازی تمام شده و دیگر اصلا به آن مسابقه فکر نمی کنیم، ما به دنبال کسب 18 امتیاز از شش بازی باقی مانده هستیم و می خواهیم با اقتدار قهرمان لیگ برتر فوتسال شویم.



وی یاد آور شد: بازیکنان ما در این دیدار فرصت های زیادی برای گشودن دروازه تیم صبای قم داشتند و حتی ما تیر دروازه گیتی پسند را به لرزه درآوردیم و پنالتی هم خراب کردیم و در مجموع به نظر من ما نباید در این دیدار می باختیم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم در پایان در خصوص سرنوشت تیم صبا در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور تاکید کرد: من نسبت به شش بازی باقی مانده امیدوارم ما از بازی بعدی کاملا هجومی مقابل رقبای خود به میدان می رویم و صد در صد به دنبال کسب پیروزی هستیم تا انشاءالله در لیگ برتر قهرمان شویم.



صبای قم هم اکنون با 44 امتیاز صدرنشین لیگ برتر فوتسال است و در هفته بیستم استراحت می کند.

