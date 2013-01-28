مرحله دوم ثبت نام عمره در استان البرز از 27 بهمن ماه جاری آغاز می شود

مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه مرحله اول اعزام های عمره مفرده؛ اعلام مشخصات گروه های مرحله دوم در روزهای 23 و 24 بهمن ماه از طریق جراید استانی اعلام و ثبت نام در گروه های مربوطه نیز در تاریخ 27 بهمن ماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: افرادی که برابر اطلاعیه های استانی واجد شرایط تشرف در عمره 92-91 بوده اند می توانند در گروه های مرحله دوم ثبت نام و به این سفر معنوی مشرف شوند.

برگزاری دومین همایش سراسری زائرین عتبات عالیات

مدیر کل حج و زیارت استان البرز از برگزاری دومین همایش سراسری عتبات عالیات خبر داد و گفت: این همایش در راستای برگزاری همایش های متمرکز زائرین عتبات عـــالیات 15 بهمن ماه جاری در مصلای امام خمینی (ره) کرج برگزار خواهد شد.

حسینی افزود: این همایش شامل اعزام های 18 بهمن ماه جاری تا 23 اسفند ماه سال جاری است.

وی گفت: شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان با همکاری حج و زیارت استان البرز ماهانه یک یا دو جلسه متمرکز با هدف آشنایی زائرین با اماکن زیارتی عراق و ارائه نکات حائز اهمیت این سفر و نیز تشریح آخرین دستورالعملهای مربوطه را برگزار می کند.