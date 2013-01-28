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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۱

حسینی به مهر خبر داد:

مرحله دوم ثبت نام عمره در استان البرز از 27 بهمن ماه جاری آغاز می شود

مرحله دوم ثبت نام عمره در استان البرز از 27 بهمن ماه جاری آغاز می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل حج و زیارت استان البرز از آغاز ثبت نام مرحله دوم عمره در روز جمعه 27 بهمن ماه جاری خبر داد.

مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه مرحله اول اعزام های عمره مفرده؛ اعلام مشخصات گروه های مرحله دوم در روزهای 23 و 24 بهمن ماه از طریق جراید استانی اعلام  و ثبت نام در گروه های مربوطه نیز در تاریخ  27 بهمن ماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: افرادی که برابر اطلاعیه های استانی واجد شرایط تشرف در عمره 92-91 بوده اند می توانند در گروه های مرحله دوم ثبت نام و به این سفر معنوی مشرف شوند.

برگزاری دومین همایش سراسری زائرین عتبات عالیات

مدیر کل حج و زیارت استان البرز از برگزاری دومین همایش سراسری عتبات عالیات خبر داد و گفت: این همایش در راستای برگزاری همایش های متمرکز زائرین عتبات عـــالیات 15 بهمن ماه جاری در مصلای امام خمینی (ره) کرج برگزار خواهد شد.

حسینی افزود: این همایش شامل اعزام های 18 بهمن ماه جاری تا 23 اسفند ماه سال جاری است.

وی گفت: شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان با همکاری حج  و زیارت استان البرز ماهانه  یک یا دو جلسه متمرکز با هدف آشنایی زائرین با اماکن زیارتی عراق و ارائه نکات حائز اهمیت این سفر و نیز تشریح آخرین دستورالعملهای مربوطه را برگزار می کند.

کد مطلب 1802791

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