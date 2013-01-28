5000 هکتار اراضی جنگلی چالوس به شهرداری واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب صالحی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بحث تعریض محور 45 متری از بلوار 17 شهریور و دانشگاه آزاد به سمت خیابان آیت الله غفاری و پل آبنما در دستور کار قرار گرفته و بزودی با تعریض و آزادسازی این محور،بخش عمده‌ای از ترافیک روان‌سازی خواهد شد.

وی با اشاره به آزدسازی پادگان شهید رجایی این شهر گفت: یکی از خواسته های دیرین مردم بعد از جنگ تحمیلی بحث بازگشایی پادگان شهید رجایی بود. به دلیل اینکه این پادگان در مرکز شهر واقع شده بود شهروندان خواهان جمع آوری این پادگان بودند که در این رابطه جلسات متعددی با فرماندهی تیپ و نمایندگان استان داشتیم و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که پادگان بازگشایی شده و به این ترتیب قسمتی از مشکل ترافیکی منطقه نیز حل خواهد شد.

شهردار چالوس با اشاره به ماده 147 برنامه پنجم توسعه مبنی بر واگذاری عرصه های جنگلی محدوده شهر به شهرداری ها اظهار داشت: خوشبختانه با مکاتبات صورت گرفته و توافقات انجام شده با سازمان جنگلها موافقت شده تا پنج هزارهکتار از اراضی جنگلی به شهرداری چالوس واگذار شود.

صالحی با تاکید بر ضرورت احداث پارکینگ در کاهش بار ترافیکی شهر گفت: یکی از مشکلات عدیده شهر چالوس نبود پارکینگ طبقاتی است.

وی اضافه کرد: نخستین پارکینگ در امتداد خیابان گلسرخی که در مرحله قیمت گذاری بوده و پیش بینی می شود تا در ابتدای ایام سال جدید این پارکینگ بازگشایی شود و پارکینگ شماره دو در منطقه دانشگاه آزاد خواهد بود که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و با مشارکت 350 میلیون تومان عوارض شهرداری عملیات اجرایی آن بزودی آغاز می شود.

چالوس یکی از شهرهای گردشگر پذیر مازندران است.