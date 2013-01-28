جشنواره سراسری تئاتر "مارایت ‌الاجمیلا" در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم اللهی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل حوزه هنری استان برگزار شد اظهارداشت: حوزه هنری یک نهاد رسمی، عمومی و غیر دولتی است که عمده ترین وظایف آن پیگیری فعالیتهای فرهنگی، هنری در راستای منویات مقام معظم رهبری در عرصه فرهنگ انقلاب اسلامی است.

وی، تولید آثار فاخرهنری و پرورش و آموزش هنرمندان متعهد را از مهمترین ویژگی های این جشنواره عنوان کرد و افزود: انقلاب اسلامی و جنبش بیداری اسلامی، دفاع مقدس، خانواده و اخلاق، عدالت و پیشرفت از محورهای اساسی این جشنواره است که مورد توجه قرار گرفته است.

کرم اللهی بیان کرد: آثاری در این جشنواره انتخاب خواهد شد که حامل یک یا چند پیام از پیامهای انقلاب اسلامی باشد، دارای مخاطب انبوه، متعهد به موضوعات و مسائل روز و از نظر کیفی و کمی جذابیتهای لازم را داشته باشد.



وی یادآورشد: شعار جشنواره امسال مکتب حسینی (ع) و انقلاب خمینی (ره) تعریف شده است که در این راستا هنرمندان لازم است با توجه به سیره حضرت زینب (س) و بر اساس کلام وزین و هنرمندانه بنی هاشم مسائل مربوط به واقعه عاشورا را به خوبی در غالب هنر نمایش عرضه کنند که در این میان بایدها و نبایدهای این حماسه جاودان برای نسل جوان تبیین شود.

رئیس حوزه هنری استان قزوین گفت: در این جشنواره قرار نیست به واقعه عاشورا بصورت مستقیم پرداخته شود بلکه هدف تبیین ارزش های دینی، مفاهیم و موضوعات فرهنگی، اجتماعی، تاریخی از منظر زیبایی شناسی مورد توجه است.

شرکت 304 نمایشنامه به جشنواره

کرم اللهی اظهارداشت: در این جشنواره از 30 استان 304 اثر شامل 189 نمایشنامه در بخش صحنه ای و 115 اثر در بخش نمایشنامه نویسی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که طی آن با حضور و نظر کارشناسان شاخص استانی پس از دو مرحله بازخوانی متون، تعداد 45 گروه برای حضور در مرحله بازبینی انتخاب شدند.

وی آثار ارائه شده استان قزوین در جشنواره " ما رایت الا جمیلا را 22 اثر عنوان کرد و یادآورشد: از استان قزوین دو اثر "کلاغ ها مرگ می بارند" با نویسندگی و کارگردانی حامد شهرتی و "کربلای بی شمر" با نویسندگی رضا صابری و کارگردانی مرتضی نجفی به روی صحنه خواهد رفت.

رئیس حوزه هنری استان قزوین پیرامون آثار نهایی پذیرفته شده در جشنواره تصریح کرد: 24 گروه نمایش از تهران بیشترین و سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با کمترین آثار در این جشنواره شرکت کرده اند.



رئیس حوزه هنری استان قزوین، با اشاره به مشکلات موجود در مسیر فعالیتهای هنری اظهارداشت: متاسفانه نداشتن سالن ویژه تئاتر در استان مشکلات فراوانی را در مسیر توسعه فعالیتهای نمایشی ایجاد کرده است که تامین آن از سوی مسئولان از ضرورتهای کنونی محسوب می شود.

کرم اللهی تصریح کرد: در صورت داشتن سالن اختصاصی تئاتر می توان امیدوار بود ضمن جذب نیروهای هنرمند به این رشته زمینه عرضه نمایش های مختلف توسط استعدادهای جوان و فعال این حوزه را فراهم کرد و ضمن برگزاری جشنواره های استانی و ملی با ارتقاء کیفی کارها در جشنواره های ملی درخشید.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره سراسری فرهنگی و هنری در قزوین اظهار داشت: حوزه هنری استان قزوین با درک ویژه حادثه عاشورایی و نیز با نیت ترویج فرهنگ عاشورایی با حمایت استانداری قزوین اقدام به برگزاری نخستین جشنواره سراسری تئاتر "مارایت الا جمیلا" در سطح استان قزوین کرده است.

دبیر جشنواره سراسری تئاتر "ما رایت الا جمیلا" یادآورشد: این جشنواره در دو سالن علامه رفیعی و کتابخانه امام‌ خمینی (ره) برگزار می شود و در پایان به نفرات برتر به رسم یادبود هدایایی اهداء خواهد شد.