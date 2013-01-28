مدیران کهگیلویه و بویراحمد با جرائم سایبری آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد ظهر دوشنبه در این نشست، هدف از برگزاری این جلسه را انتقال اطلاعات و تجارب پلیس فتای استان به مدیران دستگاه اجرایی در راستای پیشگیری از جرایم سایبری عنوان کرد.

سید حسین صابری افزود: تکنولوژی و امکانات اینترنتی به همان میزان که مزایایی دارد،‌ مضراتی نیز در بردارد و می تواند در صورت استفاده نامناسب،‌ ابزار سوء استفاده اخلاقی،‌ اقتصادی ،‌ سیاسی و... باشد.

وی بیان کرد: امکانات وتکنولوژی باید در راستای خدمت به نظام اسلامی و مردم مورد استفاده قرار گیرد.

صابری با اشاره به تاثیر فضای اطلاعات و ارتباطات بر تمامی جنبه ها و شئون زندگی اجتماعی افراد، گفت: باید با حفاظت و حراست از این فضا، امکان سوء استفاده سودجویان را از بین برد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم در این نشست گفت: فناوری های جدید علاوه بر منافع، ‌آسیب ها و خساراتی نیز در حوزه اجتماعی، ‌فرهنگی،‌ سیاسی، ‌اطلاعاتی، ‌مالی و ... در پی دارند.

غلامعلی رضوانی ‌افزود: برگزاری این نشست میان مدیران و پلیس فتا، فرصتی مناسب برای ارائه اطلاعات مفید به مدیران و تبادل اطلاعات در این زمینه بود.

وی عنوان کرد: آشنایی مدیران باجرائم سایبری و راه های پیشگیری از این جرائم نیز از دستآوردهای این نشست بود.